 Cámaras captan un brutal accidente en la ruta a Palín
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Cámaras captan un brutal accidente en la ruta a Palín, Escuintla

El impacto fue tan violento que tripulantes de la motocicleta salieron expulsados varios metros.

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Motocicleta choca contra vehículo en la ruta al Pacífico y deja dos jóvenes gravemente heridos., Captura de pantalla video de X.
Motocicleta choca contra vehículo en la ruta al Pacífico y deja dos jóvenes gravemente heridos. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video captado por cámaras de seguridad y difundido en redes sociales muestra el momento exacto de un fuerte accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 38 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Palín, Escuintla, donde dos ocupantes de una motocicleta resultaron gravemente heridos tras impactar contra la parte trasera de un vehículo.

En las imágenes se observa cómo un automóvil circula por el carril derecho a velocidad moderada. Posteriormente, el conductor intenta cambiar de carril con la intención de realizar un retorno. Sin embargo, el vehículo no habría activado las luces direccionales en ese momento, mientras una motocicleta con dos hombres a bordo se aproximaba a alta velocidad por la vía, lo que terminó provocando la colisión.

El impacto fue tan violento que tripulantes de la motocicleta salieron expulsados varios metros tras chocar contra la parte trasera del automóvil, según se aprecia en el video difundido en redes sociales.

Ambos conductores habrían incurrido en imprudencias al momento del hecho, de acuerdo con la secuencia captada por las cámaras.

Identifican a las personas heridas 

Las personas heridas fueron identificadas como Frislyn Bladimir Vásquez Santos, quien fue trasladado al Hospital de Amatitlán con trauma de cráneo y otorragia, y Kleyber Aviel Chin Santiso, de 20 años, quien presenta posible fractura en ambos antebrazos.

Los ocupantes del vehículo particular resultaron ilesos físicamente, aunque presentaron crisis nerviosa tras el impacto.

Al lugar acudieron socorristas de Bomberos Voluntarios de Palín y Amatitlán, quienes brindaron asistencia a los heridos y coordinaron su traslado. Asimismo, agentes de Provial y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se hicieron presentes para asegurar la escena y realizar las diligencias correspondientes.

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