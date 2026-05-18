 La camiseta de Municipal llegó al Spotify Camp Nou
Deportes

La camiseta de Municipal llegó al Spotify Camp Nou

El tiktoker español Mac Culer se volvió viral al aparecer en el Spotify Camp Nou con la camiseta de Municipal durante el 90 aniversario del club escarlata.

Compartir:
Marc Culer, tiktoker español con la camiseta de Municipal - Captura de pantalla
Marc Culer, tiktoker español con la camiseta de Municipal / FOTO: Captura de pantalla

En redes sociales se ha viralizado un video del tiktoker español Mac Culer, quien cuenta con más de dos millones de seguidores en TikTok, tras aparecer en el Spotify Camp Nou vistiendo la camiseta del Club Social y Deportivo Municipal. El hecho llamó especialmente la atención porque coincidió con la celebración del 90 aniversario del club escarlata, uno de los equipos más históricos del fútbol guatemalteco.

No es la primera vez que el creador de contenido muestra su cercanía con el fútbol de Guatemala. En ocasiones anteriores ha utilizado la camiseta de la selección nacional, conocida como la Azul y Blanco, durante partidos importantes, con la intención de acercarse y conectar con la comunidad guatemalteca que sigue su contenido en plataformas digitales.

Municipal llegó al Spotify Camp Nou

Además de lucir la camiseta de los "Rojos", Mac Culer aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de felicitación al club por su aniversario número 90, destacándolo incluso como el "más grande de Guatemala". El tiktoker también dedicó varios videos al triunfo de Municipal por 4-1 en el partido de ida de la final del Clausura 2026 frente a Xelajú, lo que generó aún más interacción entre sus seguidores.

Las publicaciones relacionadas con Municipal han alcanzado miles de visualizaciones y han generado cientos de comentarios, principalmente de aficionados guatemaltecos que reaccionan con entusiasmo. Este tipo de contenidos evidencia cómo el fútbol y las redes sociales continúan cruzando fronteras, ampliando el alcance de los clubes más allá de su país de origen.

Clausura 2026: Municipal vs. Xelajú | Alex Meoño

Clausura 2026: Municipal vs. Xelajú / Alex Meoño

Clausura 2026: Municipal vs. Xelajú | Alex Meoño

Clausura 2026: Municipal vs. Xelajú / Alex Meoño

Clausura 2026: Municipal vs. Xelajú | Alex Meoño

Clausura 2026: Municipal vs. Xelajú / Alex Meoño

Clausura 2026: Municipal vs. Xelajú | Alex Meoño

Clausura 2026: Municipal vs. Xelajú / Alex Meoño

Clausura 2026: Municipal vs. Xelajú | Alex Meoño

Clausura 2026: Municipal vs. Xelajú / Alex Meoño

Clausura 2026: Municipal vs. Xelajú | Alex Meoño

Clausura 2026: Municipal vs. Xelajú / Alex Meoño

Clausura 2026: Municipal vs. Xelajú | Alex Meoño

Clausura 2026: Municipal vs. Xelajú / Alex Meoño

Clausura 2026: Municipal vs. Xelajú | Alex Meoño

Clausura 2026: Municipal vs. Xelajú / Alex Meoño

Clausura 2026: Municipal vs. Xelajú | Alex Meoño

Clausura 2026: Municipal vs. Xelajú / Alex Meoño

Clausura 2026: Municipal vs. Xelajú | Alex Meoño

Clausura 2026: Municipal vs. Xelajú / Alex Meoño

En Portada

Confirman sentencia absolutoria a favor de exauxiliar fiscal de FECIt
Nacionales

Confirman sentencia absolutoria a favor de exauxiliar fiscal de FECI

10:06 AM, Mayo 18
¿Cómo surgió la FECI en Guatemala y para qué fue creada?t
Nacionales

¿Cómo surgió la FECI en Guatemala y para qué fue creada?

08:12 AM, Mayo 18
Banguat presenta billete conmemorativo de Q100 t
Nacionales

Banguat presenta billete conmemorativo de Q100

10:57 AM, Mayo 18
La camiseta de Municipal llegó al Spotify Camp Nout
Deportes

La camiseta de Municipal llegó al Spotify Camp Nou

10:50 AM, Mayo 18
Coatepeque se refuerza con Matías Rotondi y Ramiro Roccat
Deportes

Coatepeque se refuerza con Matías Rotondi y Ramiro Rocca

09:23 AM, Mayo 18

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalMundial 2026Ministerio PúblicoFiscal GeneralReal MadridLiga NacionalFIFAEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos