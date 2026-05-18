La camiseta de Municipal llegó al Spotify Camp Nou

En redes sociales se ha viralizado un video del tiktoker español Mac Culer, quien cuenta con más de dos millones de seguidores en TikTok, tras aparecer en el Spotify Camp Nou vistiendo la camiseta del Club Social y Deportivo Municipal. El hecho llamó especialmente la atención porque coincidió con la celebración del 90 aniversario del club escarlata, uno de los equipos más históricos del fútbol guatemalteco.
No es la primera vez que el creador de contenido muestra su cercanía con el fútbol de Guatemala. En ocasiones anteriores ha utilizado la camiseta de la selección nacional, conocida como la Azul y Blanco, durante partidos importantes, con la intención de acercarse y conectar con la comunidad guatemalteca que sigue su contenido en plataformas digitales.
Municipal llegó al Spotify Camp Nou
Además de lucir la camiseta de los "Rojos", Mac Culer aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de felicitación al club por su aniversario número 90, destacándolo incluso como el "más grande de Guatemala". El tiktoker también dedicó varios videos al triunfo de Municipal por 4-1 en el partido de ida de la final del Clausura 2026 frente a Xelajú, lo que generó aún más interacción entre sus seguidores.
Las publicaciones relacionadas con Municipal han alcanzado miles de visualizaciones y han generado cientos de comentarios, principalmente de aficionados guatemaltecos que reaccionan con entusiasmo. Este tipo de contenidos evidencia cómo el fútbol y las redes sociales continúan cruzando fronteras, ampliando el alcance de los clubes más allá de su país de origen.