Confirman absolución a favor de exauxiliar fiscal de FECI

La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal declaró sin lugar la apelación planteada por el Ministerio Público (MP) y confirmó la sentencia absolutoria dictada a favor de Astrid Paola Pimentel, exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), quien fue procesada por el delito de revelación de información confidencial o reservada.
El ente investigador señaló que Pimentel incurrió en irregularidades. El fiscal de Asuntos Internos expuso durante el desarrollo del proceso penal en su contra que su actuar puso en riesgo la vida e integridad de al menos ocho personas que habían declarado bajo reserva de datos dentro del caso Manipulación de Justicia.
La fiscalía aseguró que la sindicada supuestamente le entregó al abogado defensor del militar un dispositivo de almacenamiento que contenía los datos de identidad de las personas que declararon en el marco del referido expediente, que se seguía contra el militar retirado Erick Melgar Padilla.
"Esta entrega indebida, atribuible a una falta de diligencia y cuidado, puso en riesgo por completo la vida e integridad de al menos ocho, quienes prestaron declaración anticipada bajo reserva, precisamente, por temor fundado a represalias. Estos hechos no son hipotéticos ni meramente administrativos, son reales, verificables y con consecuencias graves", señaló entonces el fiscal.
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Absolución a favor de exauxiliar fiscal
En las audiencias del caso contra Pimentel, los fiscales añadieron que la entrega de información confidencial no fue un error técnico o administrativo, sino una omisión negligente grave de los deberes y derechos de su cargo como funcionaria del MP, en medio del seguimiento de un proceso penal de alta sensibilidad.
Mientras tanto, tras analizar los indicios y argumentos de las partes, el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal resolvió en septiembre de 2025 la absolución a favor de la exauxiliar fiscal al considerar que no se tuvieron por presentados los elementos probatorios correspondientes para confirmar la implicación de Pimentel en hechos contra la ley.
En esa ocasión, la sindicada señaló que fue ilegal el actuar de la fiscalía en su contra, pues indicó que el delito por el que fue ligada a proceso se encuentra regulado en la Ley Contra la Delincuencia Organizada lo cual, y según la sindicada, "es totalmente falso" lo que se le atribuyó.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7