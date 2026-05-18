Hallan cuerpo sin vida envuelto en sábanas en Mixco

Una persona fue localizada sin vida la mañana de este lunes, 18 de mayo, envuelta en sábanas, en la 6ª avenida y 25 calle de la zona 1, sobre el bulevar hacia Ciudad Satélite, en el municipio de Mixco, Guatemala.
Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras observar el cuerpo abandonado en la vía pública. Al lugar acudieron los socorristas, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Tras el hallazgo, se gestionó la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), quienes realizarán las diligencias correspondientes para identificar a la víctima y esclarecer las causas del hecho.
El área permanece cerrada mientras las autoridades desarrollan la investigación.