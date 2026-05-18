 Trágico accidente de motorista colapsa el tránsito en ruta Interamericana
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Trágico accidente de motorista colapsa el tránsito en ruta Interamericana

El hecho ocurrió en el kilómetro 16.

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Un motorista falleció la mañana de este lunes, 18 de mayo, en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 16 de la ruta Interamericana. Debido de este incidente se generó fuerte congestionamiento vehicular, principalmente en dirección hacia la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con los reportes preliminares, el cuerpo de la víctima quedó sobre el carril izquierdo con dirección hacia la calzada Roosevelt, mientras que la motocicleta permaneció en el carril izquierdo del sentido contrario, rumbo a San Lucas Sacatepéquez.

Debido al percance, las autoridades y cuerpos de socorro coordinaron el cierre parcial del sector mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se retiraban los indicios del lugar.

En este contexto, el tránsito se vio severamente afectado y las filas de vehículos sobrepasaron el kilómetro 27 de la ruta Interamericana con dirección a la capital.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas utilizar rutas alternas y conducir con precaución mientras se regulariza la circulación en el sector.

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