Accidente en Totonicapán: Dos muertos y cuatro heridos

Dos personas perdieron la vida y cuatro más resultaron heridas en el marco de un accidente de tránsito ocurrido durante horas de la madrugada de este domingo, 17 de mayo, en el kilómetro 209 de la ruta interamericana, jurisdicción de la aldea El Pitzal, Momostenango, departamento de Totonicapán.
Por causas que aún se desconocen, el piloto de un vehículo tipo picop perdió el control del automotor y cayó a un barranco de aproximadamente 59 metros de profundidad, cuando transitaba por el referido sector.
Al lugar acudieron elementos de la estación de Bomberos Municipales Departamentales de San Francisco El Alto, quienes brindaron atención prehospitalaria a cuatro personas heridas. Posteriormente, los afectados fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital Departamental de Totonicapán.
Socorristas informaron que en el lugar del percance fallecieron dos personas de sexo femenino, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley e iniciar las investigaciones que permitan establecer las causas del accidente.
Hasta el momento, ninguna de las víctimas del accidente ha sido identificada.
En el área donde ocurrió el accidente se mantiene un cierre vehicular parcial debido a que los cuerpos de socorro, Policía Nacional Civil y Ministerio Público continúan realizando las labores correspondientes luego de la tragedia vial.
Guatemala registró casi 10 mil muertes por accidentes en últimos cinco años
Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de lesiones y pérdidas humanas en las carreteras. Autoridades y cuerpos de socorro han reiterado el llamado a los conductores a respetar las normas viales y mantener la responsabilidad al volante para prevenir tragedias.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) compartió datos con respecto a los accidentes de tránsito que se han registrado en Guatemala y la pérdida de vidas a consecuencia de esta situación.
La información de la referida entidad detalla que en los últimos cinco años se registraron incidentes de tránsito a nivel nacional en el marco de los cuales perdieron la vida 9 mil 839 personas. Esta cifra refleja entre cinco y seis muertes diarias por este motivo.