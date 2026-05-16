Marchan en contra del rector de la USAC Walter Mazariegos

Con una pancarta que afirmaba: "Mazariegos nunca más" varios estudiantes de la Universidad de San Carlos de Gutemala (USAC) marcharon por el Paseo de la Sexta, en la zona 1 capitalina este sábado, 16 de mayo de 2026. Los universitarios manifestaron su rechazo al actual rector de esa casa de estudios y reafirmaron que se mantienen unidos en contra de los abusos.
Los universitarios avanzaron por la 6ª. avenida de la zona 1 capitalina, hasta otros sectores del Centro Histórico, lanzando consignas en contra de Mazariegos y afirmando que el "pueblo unido jamás será vencido". Para evitar represalias académicas, los inconformes se expresaron con los rostros cubiertos a causa de la represión en la USAC.
Al pasar frente al Ministerio de Gobernación, este grupo de estudiantes lanzó consignas contra Mazariegos y también en contra de la fiscal general saliente, María Consuelo Porras, quien este sábado culminará su gestión al frente del ente investigador. La marcha de los estudiantes también avanzó con dirección hacia el Barrio Gerona, en la zona 1 capitalina, para apostarse frente al edificio del Ministerio Público.
En ese lugar, varios grupos afirmaron que realizarán una actividad llamada "fiesta de despedida" dedicada a Consuelo Porras. Previo a la estancia de los estudiantes, algunos diputados del partido Movimiento Semilla llegaron a la sede del Ministerio Público, pero de inmediato agentes policiales rodearon las instalaciones del ente investigador.
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Dedicatoria a Mazariegos y Porras
Los estudiantes de la USAC de este grupo de manifestantes dedicaron sus consignas al rector de la USAC, Walter Mazariegos. Entre sus consignas, los inconformes pidieron la renuncia del rector, argumentando que se mantiene al frente de la casa de estudios por medios de fraudes.
A su llegada al MP, el grupo de estudiantes detonó cohetillos y lanzó consignas contra Porras. "Ya cayó, ya cayó, Consuelo ya cayó", decían los participantes mientras también lanzaban acusaciones de corrupción en contra de varios actores en el MP.