Realizan requisa de alto impacto en la cárcel Renovación I

Autoridades del Ministerio de Gobernación informaron que este sábado, 16 de mayo de 2026, ejecutan un operativo de alto impacto en la cárcel Renovación I, con el objetivo de fortalecer el control de las prisiones del país. Agregaron que en las acciones participan equipos del grupo élite del Sistema Penitenciario, Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejercito de Guatemala.
Según las imágenes compartidas por las autoridades, los elementos de seguridad ingresaron al penal desde muy temprano. Las fotografías fueron captadas antes del amanecer y en ellas se puede apreciar que los agentes ingresaron utilizando equipo de protección como gorros pasamontañas, chalecos anti balas, y armamento para su protección.
La cartera del Interior indicó que dará detalles de las acciones en el penal Renovación 1 al finalizar el operativo de alto impacto. El pasado 25 de abril también ejecutaron acciones en este centro carcelario, con el resultado de varios objetos ilícitos incautados.
Las autoridades reportaron que ese día, del mes pasado, encontraron teléfonos, armas punzocortantes y drogas. Las fuerzas de seguridad destacaron que entre los artículos encontrados ese día, figuraron ocho teléfonos celulares, un enrutador de internet, un panel solar para cargador y 80 cajetillas de cigarros.
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Disturbios del 18 de enero en Renovación I
Cabe destacar que el pasado 17 de enero ocurrió un amotinamiento en ese penal, el mismo tardó más de 24 horas y finalizó el 18 de enero, cuando agentes de la PNC tomaron el control sometiendo a varios lideres de estructuras criminales. Estas acciones acarrearon una ola de violencia en contra de agentes de la PNC que fueron atacados de manera sorpresiva, cobrando la vida de al menos 11 elementos.
Posteriormente, las autoridades construyeron celdas especiales para los lideres pandilleros, quienes fueron reubicados en furgones adecuados para mantener en prisión a los señalados. Según el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, estas acciones se dieron luego de que uno de los jefes de pandillas exigiera cama "king size", comida de restaurante y aire acondicionado.