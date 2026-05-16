 Reportan capturas y decomisos de armas en 4 puntos del país
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Reportan capturas y decomisos de armas en varios puntos del país

Las autoridades informaron que nuevamente encontraron un arsenal con armas largas en el interior de la Portuaria Santo Tomás de Castilla.

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Varios hombres fueron detenidos en Amatitlán por ser los posibles responsables de un ataque armado., PNC de Guatemala.
Varios hombres fueron detenidos en Amatitlán por ser los posibles responsables de un ataque armado. / FOTO: PNC de Guatemala.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este sábado, 16 de mayo de 2026, que fueron encontradas varias armas de fuego en tres distintos lugares del país. En uno de los operativos, las autoridades reportaron la captura de cinco hombres sospechosos de haber participado en un ataque armado en Amatitlán.

A estos cinco detenidos, la PNC les encontró varias armas de fuego, incluyendo una carabina modelo BF-15, ocho tolvas, 120 municiones 9 de milímetros, y 28 municiones calibre .223. Según las autoridades todas las armas se encuentran solventes y contaban con sus respectivas licencias.

Asimismo, la PNC reportó el hallazgo de otras armas de fuego dentro de la Portuaria Santo Tomás de Castilla, en el municipio de Puerto Barrios, departamento de Izabal. Los uniformados reportaron que el cargamento ilícito estaba en una caja de encomiendas proveniente de Estados Unidos (EE. UU.).

Las autoridades indicaron que la caja que se encontraba en el interior de un contenedor. Trabajadores de la PNC y otras entidades trabajaron durante toda la noche para contabilizar los ilícitos, por el momento solo han indicado el hallazgo de armas largas, cortas, cargadores y municiones de diferentes calibres.

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Armas localizadas en La Reformita y Santa Catarina Pinula

La PNC informó que en la 20 calle y 3a. avenida de la zona 12, colonia La Reformita, decomisó una escopeta que era portada de manera ilegal por un hombre identificado únicamente como Dona, de 22 años. El ilícito fue embalado, así como un cargador mostrado en imágenes, mientras el aludido fue llevado hacia la Torre de Tribunales.

Mientras tanto, en Santa Catarina Pinula, agentes de la PNC sorprendieron a otro hombre que portaba una pistola CZ sin los respectivos documentos legales. El detenido fue identificado únicamente como José, de 41 años.

La PNC agregó que esta aprehensión se hizo efectiva en la aldea El Carmen, de la zona 10 del referido municipio.

Autoridades contabilizan las armas y municiones en Santo Tomás de Castilla. | PNC de Guatemala

Autoridades contabilizan las armas y municiones en Santo Tomás de Castilla. / PNC de Guatemala

Autoridades contabilizan las armas y municiones en Santo Tomás de Castilla. | PNC de Guatemala

Autoridades contabilizan las armas y municiones en Santo Tomás de Castilla. / PNC de Guatemala

Una pistola con cargador fue decomisada en El Carmen, Santa Catarina Pinula. | PNC de Guatemala

Una pistola con cargador fue decomisada en El Carmen, Santa Catarina Pinula. / PNC de Guatemala

Varios hombres fueron detenidos en Amatitlán por un ataque armado | PNC de Guatemala

Varios hombres fueron detenidos en Amatitlán por un ataque armado / PNC de Guatemala

En la colonia La Reformita de la Ciudad de Guatemala se decomisó este armamento. | PNC de Guatemala

En la colonia La Reformita de la Ciudad de Guatemala se decomisó este armamento. / PNC de Guatemala

Los hombres detenidos en Amatitlán portaban este armamento, con la licencia respectiva. | PNC de Guatemala.

Los hombres detenidos en Amatitlán portaban este armamento, con la licencia respectiva. / PNC de Guatemala.

Los hombres detenidos en Amatitlán portaban este armamento, con la licencia respectiva. | PNC de Guatemala.

Los hombres detenidos en Amatitlán portaban este armamento, con la licencia respectiva. / PNC de Guatemala.

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