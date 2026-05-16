Derriban poste en el Km.15 de la carretera a El Salvador

Autoridades de tránsito reportaron que una camioneta agrícola chocó en contra de un poste sobre el kilómetro 15 de la carretera a El Salvador, durante la madrugada de este sábado, 16 de mayo de 2026, causando que el mismo cayera sobre un camión que volcó en el área. Como consecuencia, el accidente vial causó el cierre total de la pista con dirección hacia la Ciudad de Guatemala.
Agentes de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) acudieron al sector para apoyar al resto de conductores y habilitaron el paso en un carril reversible. Sin embargo, en el área se formó congestionamiento, mientras los automotores involucrados fueron movilizados hacia un lugar donde no obstruyeran el paso.
Para retirar el poste derribado, autoridades viales convocaron a varios trabajadores que lo retiraron de la ruta con la ayuda de tractores y palas. Las imágenes compartidas por Provial también mostraron al vehículo de transporte pesado totalmente volcado, por lo que fue retirado del área con la ayuda de grúas.
Las imágenes de las autoridades de tránsito también mostraron que la camioneta agrícola implicada en el accidente sufrió serios daños en la parte frontal; el automotor se identifica con las placas particulares 993 DSD. Cabe destacar que la caída del poste no genera complicaciones viales en la referida carretera, con dirección hacia Fraijanes o Santa Rosa.
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Autoridades no reportan heridos tras caída de poste
Después del fuerte accidente de tránsito, las autoridades encargadas del tramo carretero no reportaron personas heridas tras la caída del poste. Por el momento no se conocen los motivos del percance, por lo que las autoridades investigan el hecho para dar con el responsable y aplicar las sanciones pertinentes.
En el lugar del poste derribado hay agentes de PROVIAL organizando el flujo vehicular, para evitar atascos e interrupciones sobre la vía hacia la Ciudad de Guatemala.
Liberan paso en carretera a El Salvador
Tras varios minutos de trabajos en el área, las autoridades confirmaron que el paso por el sector quedó liberado, aunque las tareas de limpieza de líquidos derramados y partes del poste continúan.
Las autoridades agregaron que el congestionamiento con dirección a la Ciudad de Guatemala continúa, aunque se espera que el tramo quede liberado tras finalizar las tareas de limpieza.