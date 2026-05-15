 Alarma por nuevo brote de ébola en el Congo
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Alarma por nuevo brote de ébola en el Congo

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que había sido informado que 13 casos han dado positivo en pruebas de laboratorio en la capital.

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Virus del Ébola en África / FOTO:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este viernes que ha movilizando a sus expertos a la provincia de Ituri, en la región noreste de la República Democrática del Congo (RDC), para ayudar a las autoridades a contener lo que constituye el décimo séptimo brote de ébola en este país desde 1976.

El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que había sido informado que 13 casos han dado positivo en pruebas de laboratorio en la capital, Kinshasa, a 1.400 kilómetros de Ituri y hasta donde las muestras han tenido que ser llevadas.

Por su parte, la agencia de salud pública de la Unión Africana afirmó que hay 246 casos sospechosos y al menos 65 muertos.

"La República Democrática del Congo cuenta con una sólida trayectoria en la respuesta y el control del ébola. También he asegurado al ministro (de Sanidad) nuestro pleno apoyo", declaró Tedros, cuya organización al mismo tiempo hace el seguimiento del brote de hantavirus en un crucero.

Tedros anunció que en los próximos días más expertos de la OMS (especializados en comunicación de riesgos y participación comunitaria, prevención y control de infecciones, atención clínica y logística) se unirán al equipo de la OMS que ya se encuentra en Ituri.

Asimismo, la organización sanitaria ha enviado suministros médicos y equipos de protección para la prevención y el control de infecciones, y ha destinado medio millón de dólares de su fondo para emergencias para apoyar de forma inmediata la respuesta.

"El brote nos recuerda la amenaza persistente que suponen los brotes de enfermedades para la salud humana y la importancia de la cooperación y la solidaridad para fortalecer continuamente la seguridad sanitaria mundial", declaró Tedros en una conferencia de prensa en Ginebra.

La OMS ha recordado que la región donde este brote se ha declarado es muy inestable, la población sufre una crisis humanitaria y el movimiento de personas es constante por razones de comercio o de actividades como la extracción de minerales.

El territorio de Ituri se encuentra fragmentado y es escenario de un conflicto armado entre el ejército y grupos armados rebeldes apoyados por fuerzas extranjeras.

*Con información de EFE

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