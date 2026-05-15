Sismo - temblor en Guatemala, hoy viernes 15 de mayo

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que a las 04:06 horas de este viernes, 15 de mayo, se registró un sismo en el territorio guatemalteco. Las autoridades hacen las verificaciones correspondientes en seguimiento de este evento.
Por medio de un boletín emitido por la sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos, se dio a conocer que el movimiento telúrico presentó una magnitud de 4.2, con región epicentral en el océano Pacífico.
El temblor fue sensible con intensidad leve en diferentes puntos del país, principalmente en los departamentos de Retalhuleu, San Marcos y Suchitepéquez.
La Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred) implementó las acciones respectivas para este tipo de situaciones, que incluye la verificación de posibles daños personales o materiales que hayan surgido, sin que hasta el momento se tenga reporte de alguno.
Recomendaciones por sismo
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:
Si está en un lugar público
- Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
- Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
- Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.
Si está en el hogar
- Mantener la calma.
- Activar el Plan Familiar de Respuesta.
- Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.
Si está en la calle
- Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
- Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.
- Atender las recomendaciones de las autoridades.