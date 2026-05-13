 Legalidad en la elección de rector: Análisis de amparos y situación de la Usac
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Legalidad en la elección de rector: Análisis de amparos y situación de la Usac

El equipo legal de Usac-DIRE explicó el recorrido de los amparos y el contexto de las resoluciones vinculadas con la situación en la Universidad de San Carlos y la elección a rector.

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El equipo legal de Usac-DIRE y Rodolfo Chang, candidato a rector por esa agrupación, en conferencia de prensa el miércoles 13 de mayo de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El equipo legal de Usac-DIRE y Rodolfo Chang, candidato a rector por esa agrupación, en conferencia de prensa el miércoles 13 de mayo de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La situación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) es un tema que ha generado distintos pronunciamientos y acciones legales en las últimas semanas, luego de un cierre del campus central al que los estudiantes se opusieron y que se declarara la reelección de Walter Mazariegos como rector en medio de un cuestionado proceso de votaciones realizado a puerta cerrada y con la exclusión de cuerpos electorales.

En ese contexto, el equipo jurídico de Usac-DIRE y el doctor Rodolfo Chang, candidato a rector de la referida casa de estudios, brindaron una conferencia de prensa este miércoles para explicar el recorrido de los amparos y las pruebas aportadas para buscar que la mencionada elección quede sin efecto y se realice un nuevo proceso, entre otros temas.

Chang señaló que el movimiento del que forma parte nació con la necesidad de "rescatar" a la única universidad pública del país. Esto porque, según afirmó, la autonomía ha sido mal entendida "por los que están ahorita", pues consideró que se ha creído que se trata de libertinaje y que permite "hacer todo lo que quieran".

"La autonomía universitaria debe ser responsable, desde el punto de vista de la formación profesional para todos los profesionales que van a laborar y ejercer en Guatemala. Estamos sumamente preocupados por esa cooptación que tiene ahorita la universidad. El movimiento Usac- DIRE está haciendo todo el esfuerzo para rescatarla de una manera democrática y pacífica, de verdad ese es el mensaje que queremos darle a Guatemala", expresó.

Llamado al "rescate" de la Usac

El profesional añadió que ese rescate a través de la democracia ya dio un resultado positivo el pasado 8 de abril, pues fue evidente la manifestación de todos los electores que quedaron excluidos al no ser acreditados para ser parte del proceso de votación en el que fue reelecto Mazariegos.

Chang recordó que, en esa ocasión, mientras se realizaba a puerta cerrada la ceremonia de elección en un hotel de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, los cuerpos electorales votaron simbólicamente en la vía pública, convirtiéndose en una forma de demostrarle a Guatemala el deseo de "tener de vuelta a la Usac".

Anterior a ello, continuó, hubo también jornadas importantes, ya que para el proceso electoral los estudiantes, docentes y profesionales fueron a las urnas y se observó una participación masiva donde, a través del voto, los distintos sectores expresaron su voz para decir que ya no quieren que la universidad siga como está en la actualidad y que se requiere un cambio de autoridades.

"Estamos preocupados porque la población de nuestros egresados necesita mucha participación académica, docente, de investigación, extensión y hay carreras sumamente importantes que necesitan mucha práctica. Entonces, aparte del apoyo jurídico de los abogados con relación a todos los amparos que se han presentado, tenemos otro eje que, en este momento, es que abran la Usac para que los estudiantes y profesores puedan ingresar al campus universitario para hacer docencia y tener una buena práctica", indicó.

Asimismo, Chang le pidió al Consejo Superior Universitario que "se ponga la mano en la conciencia", pues señaló que lo que se está haciendo ahorita ·es un gran pecado· en toda la formación de los guatemaltecos. "En sus manos está poder solucionar todos los problemas que tenemos en este momento", concluyó.

Amparos contra elección de rector

Mario Trejo, del equipo legal de Usac-DIRE, indicó que se han presentado distintos amparos en busca de proteger de las amenazas a los derechos y restaurar los mismos. Señaló que antes de la elección se interpusieron distintos recursos preventivos para garantizar la pureza del proceso, pero no se concretó. Entonces, tras declararse la reelección de Mazariegos se planteó otro grupo de acciones constitucionales de amparo.

"No hay ámbito que no sea susceptible del amparo y procede siempre cuando son actos que llevan implícitos una amenaza, restricción o violación a derechos que establece la Constitución o tratados internacionales", enfatizó.

Por su parte, Edwin Orozco, también parte del equipo jurídico, indicó que la elección de rector se divide en dos etapas, la primera está relacionada con la conformación de 34 cuerpos electorales que representan a los estudiantes, docentes y colegios de profesionales. Para esta se sigue un proceso específico que, según explicó basándose en el artículo 65 de la normativa vigente, si se establece que adolece algún vicio fundamental que anule la elección, se ordenaría que se lleve a cabo un nuevo acto electoral.

En la segunda fase se establecen condiciones específicas para su desarrollo, incluyendo las reglas de quorum. Orozco detalló que para el día y la hora señalados, deben estar presentes el 50% más uno de los miembros para que la reunión sea válida en la primera convocatoria. Si no se alcanza este quorum, se convoca a una segunda reunión en el mismo lugar y hora, pero al día siguiente, donde se requiere la presencia de las dos terceras partes de los miembros

El profesional destacó que estas reglas, aunque claras para la segunda etapa, solo son aplicables una vez que la primera fase de aprobación de todos los cuerpos electorales se haya completado satisfactoriamente y sin vicios, lo que no ocurrió en el actual proceso.

Finalmente, el abogado indicó que se presentaron amparos para frenar la reelección de Mazariegos ante la falta de acreditación de los cuerpos electorales respectivos y el hecho de que no se acataron resoluciones judiciales y administrativas emitidas previamente y que siguen vigentes, así como la no presentación de la constancia transitoria de inexistencia de cargos, conocida comúnmente como "finiquito", por parte del candidato declarado ganador.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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