Guastatoya confirma la salida de Pablo Centrone

La etapa de Deportivo Guastatoya junto al entrenador Pablo Centrone llegó oficialmente a su fin. El club ‘Pecho Amarillo’ confirmó que el estratega argentino y su cuerpo técnico no continuarán al frente del equipo tras concluir su participación en el Torneo Clausura 2026, certamen en el que lograron alcanzar los cuartos de final y, principalmente, asegurar la permanencia en la Liga Nacional de Guatemala.
La salida de Centrone se produjo luego de varios días de incertidumbre dentro de la institución. El técnico y su grupo de trabajo decidieron dar un paso al costado antes de disputar la fase final del campeonato, situación que se originó tras un problema interno con uno de los futbolistas del plantel. Aunque un sector de la dirigencia y el alcalde de Guastatoya respaldaban la continuidad del entrenador, las partes no lograron llegar a un acuerdo para extender el vínculo, por lo que finalmente se concretó la despedida del cuerpo técnico.
Centrone deja Guastatoya
Durante su paso por el conjunto oriental, Pablo Centrone trabajó junto a su asistente Germán Gords y el preparador físico Rodolfo Barraza. Los tres cerraron su ciclo después de dirigir 37 encuentros desde septiembre de 2025, con un balance de 14 victorias, 10 empates y 13 derrotas. Más allá de los números, la gestión será recordada por haber sacado al equipo de una situación complicada y garantizar la permanencia en la máxima categoría del fútbol guatemalteco.
A través de sus canales oficiales, Guastatoya dedicó un mensaje de agradecimiento al entrenador y su equipo de trabajo. "Muchas gracias a nuestro DT Pablo Centrone, a nuestro AT Germán Gords y a nuestro PF Rodolfo Barraza por su compromiso, entrega y dedicación durante su tiempo en el club", expresó la institución. Además, añadieron: "Les deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos. El #PechoAmarillo les agradece todo el trabajo y profesionalismo brindado a nuestra institución".