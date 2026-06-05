Fallece el 'Licenciado Cortillo': Memes y legado de P.Luche

La comedia mexicana perdió a uno de sus personajes más recordados de la televisión. Abraham Pérez, actor conocido por interpretar al "Licenciado Cortillo" en La Familia P. Luche, falleció este 5 de junio de 2026, según confirmaron amigos cercanos y usuarios vinculados al mundo del entretenimiento en redes sociales.
Aunque no formó parte del elenco principal de la exitosa serie creada por Eugenio Derbez, el actor logró convertirse en uno de los personajes secundarios más queridos por los seguidores del programa gracias a sus escenas cargadas de humor y a una frase que años después se volvería viral en internet: "¡Sí, que se largue!".
La noticia fue dada a conocer por el creador de contenido Omar Crew, quien compartió un emotivo mensaje de despedida en Facebook recordando la amistad que mantuvo con el actor durante varios años.
"Amigo de tantos años Abransito mejor conocido como Lic. Cortillo de La Familia P.Luche se nos adelanta. Toda una vida de conocernos al igual que a su familia que le deseamos pronta resignación", escribió.
Hasta el momento no se han revelado las causas oficiales de su fallecimiento.
¿Quién fue Abraham Pérez?
Abraham Pérez fue un actor mexicano que participó en distintos proyectos televisivos y de comedia, aunque alcanzó gran popularidad gracias a su participación en La Familia P. Luche, una de las series más exitosas de Televisa y de la televisión latinoamericana.
Dentro de la producción interpretó al "Licenciado Cortillo", personaje que aparecía en las oficinas y situaciones laborales relacionadas con Ludovico P. Luche, personaje interpretado por Eugenio Derbez.
Aunque su tiempo en pantalla era breve, su personalidad seria y la química con el resto del elenco lograron que el público lo recordara con cariño.
Además de La Familia P. Luche, Abraham Pérez también tuvo apariciones en programas como XHDRbZ y participó en la película 7 Colombian Kilos.
El meme que lo volvió inmortal en redes sociales
Con el paso de los años, el personaje del "Licenciado Cortillo" encontró una nueva generación de seguidores gracias a las redes sociales.
Una de sus escenas en La Familia P. Luche se convirtió en meme viral luego de que pronunciara la frase "¡Sí, que se largue!", utilizada por miles de usuarios para reaccionar a situaciones incómodas, bromas o discusiones en internet.
El clip fue compartido durante años en Facebook, TikTok, X e Instagram, convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de la serie.
Incluso personas que nunca habían visto el programa llegaron a identificar al personaje gracias al meme, lo que ayudó a mantener vigente la imagen de Abraham Pérez mucho tiempo después del final de la producción.
Fans reaccionan a su muerte
Tras darse a conocer la noticia, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir escenas, fotografías y memes del personaje para despedir al actor.
Muchos seguidores destacaron que, aunque se trataba de un personaje secundario, logró dejar huella dentro del universo de La Familia P. Luche, considerada una de las comedias más exitosas de la televisión mexicana.
Otros recordaron cómo la serie de Eugenio Derbez marcó a toda una generación y señalaron que varios de sus personajes continúan siendo referencia constante en la cultura pop y el humor en internet.
La Familia P. Luche, estrenada en 2002, se convirtió en un fenómeno televisivo gracias a su estilo de humor absurdo, personajes extravagantes y frases icónicas que hasta hoy siguen vigentes en redes sociales y plataformas digitales.