 Incendio vehicular causa tránsito lento en ruta al Pacífico
Nacionales

Incendio vehicular causa tránsito lento en ruta al Pacífico

Autoridades de tránsito pidieron dar prioridad de paso a los cuerpos de socorro, para atender la emergencia en la ruta al Pacífico.

Compartir:
El incendio consumió el automotor casi en su totalidad., Captura de pantalla.
El incendio consumió el automotor casi en su totalidad. / FOTO: Captura de pantalla.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un vehículo tipo picop protagnizó un incendio en el kilómetro 21 de la carretea al Pacífico la tarde de este domingo, 16 de agosto de 2026, reportó la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT). Dalia Santos, vocera de esa entidad, recomendó a los conductores seguir las indicaciones de los agentes viales en la zona, quienes llegaron al lugar para agilizar el tránsito vial.

Santos precisó que la emergencia obstruye, principalmente, el sentido de la carretera que va hacia la Ciudad de Guatemala. Por el momento no se reportan personas heridas, únicamente cuerpos de rescate haciendo sus labores de apagado en el área.

Santos compartió imágenes en las que se ve que los rescatistas lograron controlar el incendio vehicular utilizando agua y tierra. Posteriormente, los apagafuegos hicieron varios esfuerzos para retirar los restos del automotor de la vía principal.

Según las imágenes, Bomberos Municipales Departamentales se hicieron cargo del incendio del carro. En el lugar se reportan largas filas vehiculares en ambos sentidos.

En otras noticias: Ataque contra la PNC deja dos presuntos delincuentes muertos

Ataque contra la PNC deja dos presuntos delincuentes muertos

Dos presuntos delincuentes se enfrentaron a balazos con agentes de la PNC en El Progreso, con saldo de dos fallecidos.

Tres carriles ocupados en la ruta al Pacífico por el incendio

Santos narró que en el lugar del accidente permanecen cerrados tres carriles, dos que van hacia la Ciudad de Guatemala y uno con dirección al sur, porque los cuerpos de rescate instalaron camiones contra incendios en ese sector, con el propósito de combatir las llamas.

Según las imágenes compartidas, el incendio ocurrió a pocos metros del ingreso a la carretera privada conocida como VAS. A los trabajos se unieron varios soldados del Ejército de Guatemala, quienes trabajaron en el área para mover el carro hacia la orilla de la carretera.

Por el momento se desconocen las causas del incendio vehicular. Los cuerpos de rescate tampoco reportan personas heridas, por el momento, ni traslados hacia algún centro asistencial.

En el lugar se logró apreciar la presencia de una ambulancia y de un camión de bomberos.

Foto embed
El incendio consumió el automotor casi en su totalidad. - PMT de Villa Nueva.

En Portada

PNC intercepta a dos hombres con pasaportes falsos en el Aeropuerto La Aurorat
Nacionales

PNC intercepta a dos hombres con pasaportes falsos en el Aeropuerto La Aurora

12:42 PM, Ago 16
San Pedro logra tremenda victoria y está entre los primeros lugares t
Deportes

San Pedro logra tremenda victoria y está entre los primeros lugares

04:54 PM, Ago 16
Incendio vehicular causa tránsito lento en ruta al Pacíficot
Nacionales

Incendio vehicular causa tránsito lento en ruta al Pacífico

02:03 PM, Ago 16
Al menos 10 muertos y varios heridos al volcar un autobús t
Internacionales

Al menos 10 muertos y varios heridos al volcar un autobús

03:03 PM, Ago 16
Leyendas del futbol de Colombia disputarán partido solidariot
Deportes

Leyendas del futbol de Colombia disputarán partido solidario

03:29 PM, Ago 16

Temas

GuatemalaMundial 2026FútbolDestacadasNoticias de GuatemalaFIFA#ViralesMundial2026Estados UnidosArgentinaEspañaPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar