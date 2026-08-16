Incendio vehicular causa tránsito lento en ruta al Pacífico

Un vehículo tipo picop protagnizó un incendio en el kilómetro 21 de la carretea al Pacífico la tarde de este domingo, 16 de agosto de 2026, reportó la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT). Dalia Santos, vocera de esa entidad, recomendó a los conductores seguir las indicaciones de los agentes viales en la zona, quienes llegaron al lugar para agilizar el tránsito vial.
Santos precisó que la emergencia obstruye, principalmente, el sentido de la carretera que va hacia la Ciudad de Guatemala. Por el momento no se reportan personas heridas, únicamente cuerpos de rescate haciendo sus labores de apagado en el área.
Santos compartió imágenes en las que se ve que los rescatistas lograron controlar el incendio vehicular utilizando agua y tierra. Posteriormente, los apagafuegos hicieron varios esfuerzos para retirar los restos del automotor de la vía principal.
Según las imágenes, Bomberos Municipales Departamentales se hicieron cargo del incendio del carro. En el lugar se reportan largas filas vehiculares en ambos sentidos.
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Tres carriles ocupados en la ruta al Pacífico por el incendio
Santos narró que en el lugar del accidente permanecen cerrados tres carriles, dos que van hacia la Ciudad de Guatemala y uno con dirección al sur, porque los cuerpos de rescate instalaron camiones contra incendios en ese sector, con el propósito de combatir las llamas.
Según las imágenes compartidas, el incendio ocurrió a pocos metros del ingreso a la carretera privada conocida como VAS. A los trabajos se unieron varios soldados del Ejército de Guatemala, quienes trabajaron en el área para mover el carro hacia la orilla de la carretera.
Por el momento se desconocen las causas del incendio vehicular. Los cuerpos de rescate tampoco reportan personas heridas, por el momento, ni traslados hacia algún centro asistencial.
En el lugar se logró apreciar la presencia de una ambulancia y de un camión de bomberos.