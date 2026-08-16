 Ataque contra la PNC deja dos presuntos delincuentes muertos
Nacionales

Ataque contra la PNC deja dos presuntos delincuentes muertos

Dos presuntos delincuentes se enfrentaron a balazos con agentes de la PNC en El Progreso, con saldo de dos fallecidos.

Compartir:
Según la PNC, los fallecidos son integrantes de la pandilla del Barrio 18., PNC de Guatemala.
Según la PNC, los fallecidos son integrantes de la pandilla del Barrio 18. / FOTO: PNC de Guatemala.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este domingo, 16 de agosto de 2026, que dos presuntos delincuentes fueron dados de baja luego de enfrentarse a balazos con policías de El Progreso, después de una persecución. Las fuerzas de seguridad indicaron que los detenidos pretendían realizar ataques armados en contra de conductores de mototaxis en la colonia Patio de Gallo, del municipio de El Jícaro, El Progreso.

Según el relato policial, los detenidos intentaron escapar en una motocicleta y al ver que eran seguidos, empezaron a disparar en contra de los uniformados, por lo que fueron dados de baja. La PNC indicó que los fallecidos eran sicarios que pertenecían a la pandilla del Barrio 18.

Antes de ser dados de baja, los dos presuntos delincuentes dispararon en contra de un vehículo de la PNC que quedó con varias perforaciones de bala. La PNC argumentó que los dos sospechosos fueron abatidos en defensa de la población civil de la comunidad antes descrita.

En el lugar del intercambio de balazos quedaron tirados los dos cuerpos, una motocicleta y una pistola. La PNC aseguró que estos indicios serán analizados para fortalecer las investigaciones.

En otras noticias: Temblor de 4.6 grados sacude parte del territorio nacional

Temblor de 4.6 grados sacude parte del territorio nacional

Residentes del sur del país y de la capital reportaron haber sentido un movimiento leve.

Detalles del lugar donde quedaron los presuntos delincuentes

Según las imágenes compartidas por la PNC, la motocicleta en la que los dos presuntos delincuentes pretendían escapar tiene placas M 533HWW. Sin embargo, la PNC aseguró en el informe que el vehículo de dos ruedas no tenía marca, pero era de color gris policromado.

Cabe destacar que la motocicleta quedó tirada en el suelo, con las luces encendidas y los ocupantes quedaron al lado de la misma. Uno de los presuntos delincuentes vestía playera gris, gorra roja, pantalón celeste y zapatos tipo tenis de color azul.

El segundo de los presuntos delincuentes vestía playera azul marino, pantalón de lona azul y zapatos de vestir color negro.

Foto embed
Un vehículo policial quedó con perforaciones de bala en el tiroteo. - PNC de Guatemala.

En Portada

Accidentes de tránsito dejan al menos 5 muertos y un heridot
Nacionales

Accidentes de tránsito dejan al menos 5 muertos y un herido

08:23 AM, Ago 16
Cristiano y Georgina revelan los detalles inéditos de su compromisot
Deportes

Cristiano y Georgina revelan los detalles inéditos de su compromiso

07:57 AM, Ago 16
Ataque armado deja dos fallecidos y un herido en Villa Nuevat
Nacionales

Ataque armado deja dos fallecidos y un herido en Villa Nueva

07:41 AM, Ago 16
Familia presidencial de Ecuador enfrenta la pérdida de su tercer hijot
Internacionales

Familia presidencial de Ecuador enfrenta la pérdida de su tercer hijo

07:23 AM, Ago 16
Comunicaciones celebra su 77 aniversariot
Deportes

Comunicaciones celebra su 77 aniversario

07:04 AM, Ago 16

Temas

GuatemalaMundial 2026FútbolDestacadasArgentina#ViralesMundial2026Noticias de GuatemalaFIFAEstados UnidosEspañaPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar