Ataque contra la PNC deja dos presuntos delincuentes muertos

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este domingo, 16 de agosto de 2026, que dos presuntos delincuentes fueron dados de baja luego de enfrentarse a balazos con policías de El Progreso, después de una persecución. Las fuerzas de seguridad indicaron que los detenidos pretendían realizar ataques armados en contra de conductores de mototaxis en la colonia Patio de Gallo, del municipio de El Jícaro, El Progreso.
Según el relato policial, los detenidos intentaron escapar en una motocicleta y al ver que eran seguidos, empezaron a disparar en contra de los uniformados, por lo que fueron dados de baja. La PNC indicó que los fallecidos eran sicarios que pertenecían a la pandilla del Barrio 18.
Antes de ser dados de baja, los dos presuntos delincuentes dispararon en contra de un vehículo de la PNC que quedó con varias perforaciones de bala. La PNC argumentó que los dos sospechosos fueron abatidos en defensa de la población civil de la comunidad antes descrita.
En el lugar del intercambio de balazos quedaron tirados los dos cuerpos, una motocicleta y una pistola. La PNC aseguró que estos indicios serán analizados para fortalecer las investigaciones.
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Detalles del lugar donde quedaron los presuntos delincuentes
Según las imágenes compartidas por la PNC, la motocicleta en la que los dos presuntos delincuentes pretendían escapar tiene placas M 533HWW. Sin embargo, la PNC aseguró en el informe que el vehículo de dos ruedas no tenía marca, pero era de color gris policromado.
Cabe destacar que la motocicleta quedó tirada en el suelo, con las luces encendidas y los ocupantes quedaron al lado de la misma. Uno de los presuntos delincuentes vestía playera gris, gorra roja, pantalón celeste y zapatos tipo tenis de color azul.
El segundo de los presuntos delincuentes vestía playera azul marino, pantalón de lona azul y zapatos de vestir color negro.