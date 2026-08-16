 Arsenal golea al City y conquista la Community Shield
Deportes

Arsenal golea al City y conquista la Community Shield

El Arsenal derrotó 3-0 al Manchester City y conquistó la Community Shield, dejando al nuevo City de la era post-Guardiola con muchas dudas en su estreno oficial.

Compartir:
Celebración del Arsenal ante el Manchester City en la FA Community Shield - EFE
Celebración del Arsenal ante el Manchester City en la FA Community Shield / FOTO: Agencia EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Arsenal se consagró campeón de la FA Community Shield tras imponerse con autoridad por 3-0 al Manchester City en la final disputada en el Millennium Stadium de Cardiff, Gales. El conjunto dirigido por Mikel Arteta mostró una gran versión y sentenció el encuentro con los goles de Riccardo Calafiori, Kai Havertz y Martin Ødegaard, en una actuación que le permitió comenzar la temporada levantando un nuevo trofeo.

Con esta conquista, el Arsenal alcanzó los 18 títulos de la Community Shield y se consolidó como el segundo club más laureado en la historia de la competición. Los londinenses solamente tienen por delante al Manchester United, que acumula 21 trofeos y no vuelve a conquistar este certamen desde 2016. El Manchester City, en tanto, permanece con siete títulos, siendo el más reciente el obtenido en 2024, mientras que en 2025 el campeón fue el Crystal Palace.

Arsenal supera al City de Enzo Maresca

Más allá del resultado, el encuentro también marcó un momento significativo para el Manchester City, ya que representó su primer partido oficial en la etapa posterior a Pep Guardiola. El equipo celeste estuvo lejos del nivel que mostró durante la exitosa era del técnico catalán y terminó superado con claridad por un Arsenal que aprovechó sus oportunidades. El nuevo entrenador, Enzo Maresca, tendrá por delante una exigente tarea para reconstruir la identidad competitiva de un conjunto acostumbrado a pelear por los principales títulos.

Para Mikel Arteta, en cambio, el triunfo representa otro paso adelante en un proyecto que comienza a recoger los frutos de varios años de trabajo. El entrenador español ha conseguido consolidar una identidad en el Arsenal y, después de romper la sequía del club en la Premier League durante la temporada anterior, ahora suma la Community Shield a su palmarés. La victoria ante el City refuerza las expectativas de un Arsenal que pretende mantenerse como protagonista y competir nuevamente por los grandes objetivos de la temporada.

Foto embed
Celebración de Kai Havertz ante el Manchester City - Agencia EFE

En Portada

Ataque contra la PNC deja dos presuntos delincuentes muertost
Nacionales

Ataque contra la PNC deja dos presuntos delincuentes muertos

09:20 AM, Ago 16
La estadounidense Ashley Frye conquista la Vuelta Femenina a Guatemala 2026t
Deportes

La estadounidense Ashley Frye conquista la Vuelta Femenina a Guatemala 2026

12:28 PM, Ago 16
Reportan temblor de 5 grados con epicentro en el Pacíficot
Nacionales

Reportan temblor de 5 grados con epicentro en el Pacífico

10:22 AM, Ago 16
Albañiles encuentran un tesoro valorado en más de 10 millones de dólarest
Internacionales

Albañiles encuentran un tesoro valorado en más de 10 millones de dólares

07:51 AM, Ago 16
El último baile de Cristiano Ronaldo podría estar cada vez más cercat
Deportes

El último baile de Cristiano Ronaldo podría estar cada vez más cerca

11:02 AM, Ago 16

Temas

GuatemalaMundial 2026FútbolDestacadasNoticias de GuatemalaFIFAArgentina#ViralesMundial2026Estados UnidosEspañaPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar