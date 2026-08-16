Arsenal golea al City y conquista la Community Shield

El Arsenal se consagró campeón de la FA Community Shield tras imponerse con autoridad por 3-0 al Manchester City en la final disputada en el Millennium Stadium de Cardiff, Gales. El conjunto dirigido por Mikel Arteta mostró una gran versión y sentenció el encuentro con los goles de Riccardo Calafiori, Kai Havertz y Martin Ødegaard, en una actuación que le permitió comenzar la temporada levantando un nuevo trofeo.
Con esta conquista, el Arsenal alcanzó los 18 títulos de la Community Shield y se consolidó como el segundo club más laureado en la historia de la competición. Los londinenses solamente tienen por delante al Manchester United, que acumula 21 trofeos y no vuelve a conquistar este certamen desde 2016. El Manchester City, en tanto, permanece con siete títulos, siendo el más reciente el obtenido en 2024, mientras que en 2025 el campeón fue el Crystal Palace.
Arsenal supera al City de Enzo Maresca
Más allá del resultado, el encuentro también marcó un momento significativo para el Manchester City, ya que representó su primer partido oficial en la etapa posterior a Pep Guardiola. El equipo celeste estuvo lejos del nivel que mostró durante la exitosa era del técnico catalán y terminó superado con claridad por un Arsenal que aprovechó sus oportunidades. El nuevo entrenador, Enzo Maresca, tendrá por delante una exigente tarea para reconstruir la identidad competitiva de un conjunto acostumbrado a pelear por los principales títulos.
Para Mikel Arteta, en cambio, el triunfo representa otro paso adelante en un proyecto que comienza a recoger los frutos de varios años de trabajo. El entrenador español ha conseguido consolidar una identidad en el Arsenal y, después de romper la sequía del club en la Premier League durante la temporada anterior, ahora suma la Community Shield a su palmarés. La victoria ante el City refuerza las expectativas de un Arsenal que pretende mantenerse como protagonista y competir nuevamente por los grandes objetivos de la temporada.