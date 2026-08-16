Cristiano Ronaldo reconoce que está cerca de retirarse

Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca del final de su carrera como futbolista profesional y, por primera vez, ha hablado abiertamente sobre la posibilidad de retirarse. En una entrevista concedida a Vogue, incluida en un reportaje sobre su reciente boda con Georgina Rodríguez y su vida familiar, el portugués reconoció que la próxima temporada podría ser la última de su trayectoria. "Este probablemente sea mi último año en el fútbol y quiero dejar un legado espectacular", confesó el delantero, quien a sus 41 años todavía mantiene grandes objetivos deportivos antes de poner punto final a una carrera histórica.
El portugués también explicó que ya tiene pensado cómo afrontar la vida después del fútbol y reconoció que abandonar una actividad a la que ha dedicado buena parte de su vida podría ser un desafío. "Tengo mi futuro totalmente planeado. Tengo muchas cosas que hacer para mantenerme ocupado que no podría decirte solo una", aseguró.
¿Qué viene para Cristiano Ronaldo?
Ronaldo sabe que el retiro supondrá un cambio radical después de 25 años dedicados al máximo nivel, por lo que considera necesario encontrar nuevas actividades. "Porque el fútbol puede dejar un gran vacío, así que tienes que llenarlo con varias cosas, no solo con una. Será divertido, viajar más, jugar y ver pádel, que me gusta mucho, y continuar disfrutando de lo que me he ganado, o que nos hemos ganado", añadió. Y cerró con una reflexión sobre todo lo vivido: "Porque al fin y al cabo, estos 25 años han sido muy sacrificados".
Ronaldo todavía tiene contrato con Al Nassr hasta julio de 2027, cuando ya habrá cumplido 42 años. Antes de despedirse del fútbol, el portugués tiene además un desafío que podría convertir su legado en algo todavía más extraordinario: alcanzar los 1,000 goles oficiales de su carrera. Actualmente se encuentra a solo 30 tantos de esa cifra. El delantero llegó recientemente a Arabia Saudita y no participó en el debut liguero de su equipo, que venció 3-0, por lo que siguió el encuentro desde el palco junto a Georgina y algunos de sus hijos. Su ausencia no impidió que Al Nassr comenzara con buen pie una temporada en la que la atención también estará puesta en el futuro de su máxima estrella.
Fuera de los terrenos de juego, Ronaldo y Georgina Rodríguez atraviesan igualmente una nueva etapa después de celebrar una boda íntima junto a sus hijos. La pareja, sin embargo, no descarta organizar una celebración de mayores dimensiones más adelante. "En el futuro queremos hacer una gran boda, y así celebrarlo con la familia y los amigos. Pero este ha sido un año muy loco, con compromisos de trabajo, competiciones y los niños", explicó Georgina. Así, mientras Ronaldo se acerca a la recta final de una carrera excepcional, ambos comienzan a imaginar una vida en la que el fútbol tendrá cada vez menos protagonismo, pero en la que todavía quedan importantes capítulos por escribir.