 ¡Nuevo look! Cristiano Ronaldo sorprende a sus seguidores
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¡Nuevo look! Cristiano Ronaldo sorprende a sus seguidores

Conoce la nueva imagen que tendrá el delantero portugués con el Al Nassr de Arabia Saudita.

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Cristiano Ronaldo tendrá nuevo look para esta temporada
Cristiano Ronaldo tendrá nuevo look para esta temporada / FOTO: EFE
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Tras su participación en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y su boda con Georgina Rodríguez, este jueves 13 de agosto, Cristiano Ronaldo se hizo presente con su club, el Al Nassr de Arabia Saudita para quedar concentrado de cara al debut, el cual se dará el sábado 15 de agosto.

En sus redes sociales, el Al Nassr le dio la bienvenida a su ídolo: "¡Mira quién llegó hoy a la sede del #AlNassr!", y mostró una imagen de Cristiano Ronaldo, quien sorprendió a propios y extraños al mostrar un nuevo look.

Tras la participación mundialista, algunos campeones del mundo de España decidieron cumplir con ciertas promesas, y algunas de ellas era teñirse el cabello, así como lo hizo Gavi y Pedri. Y aunque Cristiano Ronaldo no figuró dentro de las fases más importantes del certamen, eliminado en octavos de final, justamente por España, "CR7" decidió cerrar ciclos y con esta nueva imagen busca empezar un nuevo reto en Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo (CR7) ha tenido una evolución visual muy marcada desde sus inicios en el Sporting de Lisboa hasta la actualidad (Al-Nassr y selección portuguesa). Su cabello natural es rizado, y a lo largo de más de 20 años ha experimentado constantemente con peinados, mechas, diseños y estilos que a menudo se convirtieron en tendencia. También ha transformado su físico (de adolescente delgado a cuerpo atlético muy musculado) y su moda (de looks más arriesgados de los 2000 a un estilo más sofisticado y elegante). 

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Cristiano Ronaldo con nuevo look para la temporada 2026-2027 con el Al Nassr - @AlNassrFC

En busca de alcanzar los mil goles

La Liga de futbol de Arabia Saudita comenzó este jueves 13 de agosto, pero el Al Nassr de Cristino Ronaldo tendrá su debut el sábado 15 de agosto cuando se mida al Al-Fateh a las 12:00 horas de Guatemala.

El equipo de Cristiano Ronaldo fue uno de los pocos que tuvo altas y bajas de cara a la temporada 2026-2027, y es "CR7" su máxima figura.

El futbolista portugués encara la nueva temporada con el reto de alcanzar la cifra de los mil goles; está a 24 de hacerlo.

A Cristiano Ronaldo le faltan 24 goles oficiales para alcanzar la histórica cifra de los mil en su carrera profesional.

El delantero portugués suma un total de 976 goles oficiales registrados entre sus etapas en clubes y la selección de Portugal.

Del total de sus anotaciones, 830 han sido vistiendo la camiseta de diferentes clubes y 146 con la absoluta de su país.

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