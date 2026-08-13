Reunión nacional de maestros en la Plaza de la Constitución

La plaza de la Constitución, ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, es escenario este jueves 13 de agosto de una reunión de maestros que integran el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG), liderado por Joviel Acevedo, quienes estarán exponiendo una serie de peticiones a las autoridades.
La referida organización lanzó una convocatoria a los docentes para sumarse a la masiva actividad, programada para horas de la mañana, en la que se abordarán temas relacionados con las condiciones laborales y la búsqueda de mejoras para el personal y para la infraestructura escolar, así como la implementación de programas en establecimientos educativos que permitan fortalecer la alimentación de los alumnos.
Desde tempranas horas se empezaron a congregar los trabajadores de la educación en el referido punto. Algunos llegaron a pie y de manera individual, otros en grupo y a bordo de autobuses procedentes de diferentes puntos del país.
El STEG no confirmó si estaría desarrollando una protesta como tal, como se ha dado en ocasiones anteriores, sino que el aviso difundido mencionaba que se estaba convocando a todas y todos los trabajadores del Ministerio de Educación de Guatemala, afiliados a la organización, para participar en la reunión nacional, según lo establecido en el artículo 33 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Líder magisterial descarta presencia de "acarreados"
El dirigente Joviel Acevedo se presentó a la plaza, donde emitió un pronunciamiento en el que señaló que existen "calumnias" y "estigmatizaciones" contra el sector magisterial, pero aseguró que para ellos todos esos argumentos "se quedan en el aire".
También descartó que existan "acarreados", pues indicó que cada docente que atiende las convocatorias lo hace por decisión propia y costeando sus propios gastos de alimentación, pasaje y, de ser necesario, alojamiento.
Según expuso, el único objetivo de presentarse de manera pública este día es exponer ciertas situaciones que se dan principalmente en la "Guatemala profunda", haciendo referencia a distintos departamentos y municipios.
Por aparte, aseguró que él sigue trabajando y no está sentado detrás de un escritorio esperando que le llegue un salario o coimas. "Estamos trabajando con el magisterio y por el magisterio, pero, sobre todo, por nuestra niñez y juventud, aunque no les guste", manifestó.
"¡Magisterio unido, jamás será vencido!", expresó finalmente utilizando un micrófono, mientras era acompañado de las voces de los presentes.
Peticiones del sindicato magisterial
Según la convocatoria emitida por el STEG, la presencia este jueves en la plaza de la Constitución busca expresar una serie de consignas, entre estas, las mejoras salariales y beneficios económicos para el personal, al igual que la petición para el traslado del personal que actualmente está bajo renglones 021 y 022 al renglón 011.
También se exige no aprobar reformas al Decreto Legislativo 1485, Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional ni las iniciativas 6591 y 6509. A la vez que se pide avalar las propuestas de ley 6494 y 6509.
De igual forma, los sindicalistas piden a las autoridades aprobar de urgencia nacional el incremento a Q25 de la alimentación escolar, asignar vaso con leche para los estudiantes y otorgarles vestimenta y calzado escolar.
Asimismo, se solicita que se apliquen controles y se dé solución ante el impacto que genera el alza en los precios de los combustibles y de la canasta básica familiar.
Desde la plaza
Así se desarrolla la reunión del STEG en la plaza de la Constitución:
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.