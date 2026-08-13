 Copa Centroamericana: Municipal en zona de clasificación
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Copa Centroamericana: Municipal sigue en zona de clasificación

El “Mimado de la Afición” depende de sus propios resultados para seguir con vida en el torneo centroamericano, situación diferente a los otros representantes de Guatemala.

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Municipal sigue en zona de clasificación en Copa Centroamericana 2026
Municipal sigue en zona de clasificación en Copa Centroamericana 2026 / FOTO: Alex Meoño
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En la tercera semana de actividades de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf, el Municipal de Guatemala fue el club que descansó, y tras los resultados entre Motagua 1-1 Cartaginés y fas 4-1 Verdes, el "Mimado de la Afición" continúa como segundo lugar del grupo D, es decir, en zona de clasificación para ir a cuartos de final.

El Motagua hondureño dejó escapar ayer la oportunidad de dar un paso decisivo hacia los cuartos de final al empatar 1-1 con el Cartaginés costarricense, aunque el punto le permite conservar el liderato del grupo.

El club hondureño avisó primero sobre la portería del Cartaginés, al minuto 14, con un cabezazo de Cristopher Meléndez, quien no logró conectar el balón. Sin embargo, fue el conjunto visitante el que se adelantó en el marcador dos minutos después cuando José González cazó un balón de cabeza y lo envió al fondo de la portería defendida por Luis Ortiz para poner el 0-1.

El Motagua, dirigido por el español Javier López, adelantó sus líneas en busca del empate, con mayor presencia en campo rival, aunque sin encontrar claridad en los metros finales. En el minuto 42, el vigente campeón de Honduras encontró la paridad con un autogol de Diego Mesén, quien desvió de cabeza hacia su propia portería un balón previamente conectado por Meléndez.

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Resultados de la tercera semana del grupo B de la Copa Centroamericana 2026 - @TheChampions

Municipal, segundo lugar

Con el empate, el Motagua llega a siete puntos y continúa como líder del grupo D, mientras que el Cartaginés suma dos unidades y mantiene sus posibilidades de clasificación.

Municipal es segundo lugar con 4 puntos, los cuales fueron logrados con el empate en casa ante Cartaginés de Amarini Villatoro y el triunfo 0-1 ante Verdes en Belice.

A Municipal de Guatemala le resta jugar dos duelos: ante FAS el miércoles 19 de agosto en El Salvador por la fecha 4 y ante Motagua el martes 25 de agosto en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol por la quinta y última fecha de la fase de grupos.

El "Rojo" del nicaragüense Mario Acevedo depende de sus propios resultados para clasificar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026, y lo puede asegurar con dos triunfos.

Situación contraria a la que viven los otros tres representativos guatemaltecos en el torneo centroamericano, donde ni Mixco, ni Xelajú, ni Antigua, dependen de sus propios resultados para seguir con vida. El panorama para estos tres representativos es difícil, ya que están obligados a ganar sus dos últimos juegos y esperar combinación de resultados más la diferencia de gol de sus rivales.

Municipal logra ante Verdes su primer triunfo en Copa Centroamericana 2026

El “Mimado de la Afición” llegó a seis partidos consecutivos sin conocer la derrota en el torneo centroamericano.

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