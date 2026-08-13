Aitana Derbez brilla en Sentidos Opuestos con su mamá

Aitana Derbez debutó en el escenario del Auditorio Nacional durante el concierto de Sentidos Opuestos, acompañando a su madre, Alessandra Rosaldo, en una de las presentaciones más sorprendentes de la noche.
La joven de 12 años subió al escenario para bailar "Dónde están", uno de los temas más reconocidos del dueto pop.
En las primeras filas, Eugenio Derbez, Aislinn Derbez y Kailani Ochmann apoyaron a Aitana Derbez, grabando y compartiendo cada instante especial a través de sus redes sociales.
Al final del evento, Eugenio, Aislinn y Kailani pasaron al área de camerinos para felicitar a ambas personalmente por su destacada participación.
@aislinnderbez
la sorpresa de la noche fue Aitana 😱😍♥️ I’m so proud of youuuuuu♬ original sound - AislinnDerbez
La participación de Aitana Derbez representa su primer acercamiento formal a un escenario como bailarina. Aunque la joven ha mostrado anteriormente interés por la música y las artes, esta fue una ocasión diferente al formar parte de un espectáculo frente a miles de personas.
La presencia de la jovencita en el escenario no resulta del todo sorpresiva para su familia. Alessandra Rosaldo ha contado en distintas ocasiones que su hija heredó de sus padres una marcada inclinación por las artes, además de un sentido del humor muy parecido al de Eugenio Derbez.
La actuación de la menor se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios celebraron la complicidad familiar y aplaudieron el apoyo de Alessandra Rosaldo hacia su hija.
Algunos comentarios en redes incluyeron mensajes como "El talento se hereda, felicidades" y "Qué gusto ver a esa nena tan hermosa con su mamá".
¿Cuántos hijos tiene Eugenio Derbez y quiénes son?
El famoso actor, comediante y productor mexicano tiene cuatro hijos, fruto de cuatro diferentes relaciones.
- Aislinn: nació el 18 de marzo de 1986 en la Ciudad de México; tiene 40 años y es hija de la actriz de doblaje, Gabriela Michel.
- Vadhir: nació el 18 de febrero de 1991 en la Ciudad de México; tiene 35 años y es hijo de la exmodelo, Silvana Prince.
- José Eduardo: nació el 14 de abril de 1992 en la Ciudad de México; tiene 34 años y es hijo de la actriz, Victoria Ruffo.
- Aitana: nació el 4 de agosto de 2014; tiene 12 años y es hija de la actriz y cantante, Alessandra Rosaldo, actual esposa de Eugenio.