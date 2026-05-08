Eugenio Derbez responde a acusaciones sobre Vadhir Derbez

El actor y cantante Vadhir Derbez se encuentra en medio de una fuerte controversia luego de darse a conocer que enfrenta una demanda por presunto abuso sexual presentada por una joven modelo de 19 años, con quien habría trabajado durante la grabación de un video musical.
La situación rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales y programas de espectáculos, especialmente por tratarse de uno de los hijos de Eugenio Derbez, una de las figuras más reconocidas del entretenimiento mexicano.
Ahora, el famoso comediante finalmente reaccionó indirectamente al caso a través de declaraciones compartidas por el propio Vadhir, quien aseguró que su familia lo está apoyando en este complicado momento.
¿Qué ocurrió con Vadhir Derbez?
La polémica comenzó después de que se revelara que existe una demanda legal en contra del actor y cantante por su presunta participación en un caso de abuso sexual.
De acuerdo con la información difundida en medios de espectáculos mexicanos, la denuncia fue presentada por una modelo de 19 años que habría coincidido con Vadhir durante la grabación de un videoclip musical.
Aunque los detalles específicos del caso no han sido revelados públicamente por razones legales, el tema causó un fuerte impacto debido a la popularidad del artista y de su familia.
La defensa de Vadhir Derbez
En entrevista con el programa De Primera Mano, Vadhir Derbez confirmó junto a sus abogados que sí existe un proceso legal en su contra.
Sin embargo, el actor aseguró que es inocente y afirmó que cuenta con pruebas para demostrarlo.
Además, tanto él como su equipo legal sostienen que todo podría tratarse de un intento de extorsión.
"Tenemos pruebas para demostrar la verdad", señalaron durante la entrevista televisiva.
Las declaraciones rápidamente provocaron opiniones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios pidieron esperar el avance del proceso judicial antes de emitir conclusiones.
¿Qué dijo Eugenio Derbez?
Durante la entrevista, Vadhir también fue cuestionado sobre la reacción de su padre, Eugenio Derbez, tras enterarse de las acusaciones.
El cantante explicó que el actor y productor ya está al tanto de la situación y que le ha brindado apoyo familiar en medio de la controversia.
"No hemos compartido tanta información, simplemente sabe lo que está sucediendo. Yo sé que la familia está para apoyarse", declaró.
También explicó que, debido a lo delicado del caso, ha preferido manejar todos los detalles directamente con sus abogados y únicamente mantener informada a su familia.
Las declaraciones fueron interpretadas por muchos como la primera reacción pública de Eugenio Derbez respecto al tema.
¿Quién es Vadhir Derbez?
Vadhir Derbez es actor, cantante y conductor mexicano. Es hijo de Eugenio Derbez y desde muy joven comenzó su carrera artística en televisión.
A lo largo de los años ha participado en películas, series y reality shows como De viaje con los Derbez, El Mesero, Dulce Familia y Como si fuera la primera vez.
Además, en los últimos años también impulsó su carrera musical con sencillos como Morrito, Buena Suerte y Latidos.
Gracias a su presencia en redes sociales y plataformas digitales, se convirtió en una de las figuras jóvenes más populares del entretenimiento mexicano.
La reacción de la familia Derbez
Aunque Eugenio Derbez no ha dado declaraciones directas ante los medios, otros integrantes de la familia también fueron cuestionados sobre la polémica.
José Eduardo Derbez salió públicamente a defender a su hermano y aseguró que confía plenamente en él.
Asimismo, la esposa de José Eduardo reconoció que la situación es "muy fuerte" para toda la familia.
La controversia ha provocado una enorme atención mediática debido a la popularidad del apellido Derbez y a la constante exposición pública de la familia.
Redes sociales divididas
Tras darse a conocer la noticia, las redes sociales se llenaron de comentarios divididos. Mientras algunos usuarios mostraron apoyo hacia Vadhir Derbez y pidieron respeto al debido proceso, otros exigieron que las acusaciones sean investigadas con total seriedad.
El caso continúa desarrollándose y, hasta el momento, no existe una resolución judicial definitiva.
Por ahora, Vadhir Derbez asegura que continuará enfrentando el proceso legal acompañado de sus abogados y del respaldo de su familia, mientras el tema sigue generando debate en el mundo del espectáculo mexicano.