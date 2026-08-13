Las Luces Sorprendentes en Guatemala: Explicación en Detalle

La noche del miércoles 12 de agosto, varias personas en Guatemala dirigieron su mirada al cielo tras observar una serie de luces que llamaron la atención y rápidamente generaron especulaciones en redes sociales.
Algunos usuarios aseguraban que podían tratarse de luces provenientes de algún concierto, mientras otros planteaban que eran drones, láseres o incluso algún fenómeno poco común. Las imágenes y videos compartidos durante la noche alimentaron la curiosidad sobre lo que realmente estaba ocurriendo.
Lluvia de meteoros Perseidas
Sin embargo, las luces coincidieron con un evento astronómico que había sido anunciado previamente por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
De acuerdo con la información publicada por la institución, durante la noche del 12 de agosto estaba previsto el máximo de actividad de la lluvia de meteoros Perseidas, uno de los eventos astronómicos más destacados del mes.
La lluvia de meteoros permanece activa entre el 18 de julio y el 23 de agosto y, bajo condiciones favorables, puede alcanzar una tasa estimada de hasta 25 meteoros por hora. En Guatemala, el fenómeno puede comenzar a observarse alrededor de las 22:30 horas.
Las Perseidas se producen cuando la Tierra atraviesa los restos dejados por el cometa Swift-Tuttle. Al entrar en la atmósfera, estas pequeñas partículas se calientan y generan los destellos luminosos que popularmente conocemos como estrellas fugaces.
Por ello, las luces observadas durante la noche pudieron estar relacionadas con la actividad de esta lluvia de meteoros, aunque la identificación de cada imagen o video requiere analizar las condiciones específicas en las que fueron captados.
Día sin sombra
El espectáculo astronómico no terminó esa noche. El Insivumeh también informó que el 13 de agosto ocurriría el segundo "día sin sombra" del año y que, alrededor del 15 de agosto, Venus presentaría sus mejores condiciones de observación.
Además, el 27 de agosto se producirá un eclipse lunar parcial, cuyo máximo ocurrirá cerca de las 22:15 horas.