 Rayo Impacta en Cárcel y Deja Varios Reclusos Heridos
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Rayo impacta en una cárcel y deja varios reclusos heridos

Según las autoridades penitenciarias, el impacto se produjo cuando los reclusos regresaban de cenar.

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Rayo impacta una prisión en Ohio y deja a 16 reclusos hospitalizados., Redes sociales.
Rayo impacta una prisión en Ohio y deja a 16 reclusos hospitalizados. / FOTO: Redes sociales.
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Un rayo impactó durante la madrugada de este miércoles 12 de agosto una prisión del estado de Ohio, Estados Unidos, y dejó a 16 reclusos hospitalizados, uno de ellos trasladado de emergencia en helicóptero debido a la gravedad de su condición.

El incidente ocurrió en una instalación del Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio, ubicada aproximadamente a 48 kilómetros al suroeste de Cleveland. Según las autoridades penitenciarias, el impacto se produjo cuando los reclusos regresaban de cenar.

Aunque inicialmente 16 personas fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica, durante la tarde las autoridades actualizaron el balance. Nueve de los afectados ya habían regresado a la prisión, mientras que siete continuaban hospitalizados.

De estos últimos, uno permanecía en estado grave y seis se encontraban estables, sin que sus vidas estuvieran en riesgo. Hasta ese momento, las autoridades no habían reportado personas fallecidas por el incidente.

Condiciones meteorológicas en la zona 

El hecho ocurrió mientras las condiciones meteorológicas representaban un riesgo importante en la zona. Durante la tarde y noche del 11 de agosto permanecía vigente una alerta por tormentas eléctricas severas, que también advertía sobre ráfagas de viento superiores a 60 millas por hora.

En Estados Unidos se registran millones de descargas eléctricas cada año. De acuerdo con los datos citados en el reporte, alrededor de 37 millones de rayos impactan anualmente en el país y afectan, en promedio, a unas 400 personas.

Aunque aproximadamente nueve de cada 10 personas alcanzadas por un rayo sobreviven, las consecuencias pueden ser graves. Entre 2006 y 2025 se contabilizaron 517 muertes relacionadas con estos fenómenos en Estados Unidos.

El caso ocurrido en Ohio deja así una advertencia clara sobre la peligrosidad de las tormentas eléctricas y la necesidad de tomar en serio las alertas meteorológicas, especialmente cuando existe riesgo de actividad eléctrica severa.

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