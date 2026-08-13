 El galón de diésel sube de precio: lo que debes saber
Nacionales

Sube de precio el galón de diésel

El aumento es de Q2.20 en comparación con los valores reportados al inicio de la presente semana.

Compartir:
Foto: Edwin Bercián/EU
El diésel reportará una rebaja importante si la iniciativa de Arévalo entra en vigor. / FOTO: ArchivoEU.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El precio del diésel registra este jueves, 13 de agosto, un incremento en comparación con el inicio de la presente semana. Esto ocurre en un momento en el que la iniciativa que presentó el Gobierno para implementar un nuevo subsidio y aliviar el impacto del alza de los combustibles continúa en proceso de discusión en el Congreso de la República.

El diésel pasó de tener un costo de Q41.79, que se observaba el lunes en la Ciudad de Guatemala, a tener un precio de Q43.99, lo que representa un aumento de Q2.20 por galón en apenas tres días.

Mientras tanto, las gasolinas regular y superior no presentan variación respecto al mismo período.

De acuerdo con un monitoreo realizado esta mañana, los costos de los combustibles en los diferentes expendios son los siguientes:

  • Gasolina Regular: Q37.89
  • Gasolina Súper: Q38.89
  • Diésel: Q43.99

Mientras que el lunes, 10 de agosto, los precios eran de:

  • Gasolina Regular: Q37.89
  • Gasolina Súper: Q38.89
  • Diésel: Q41.79
Asociación de Taxistas propone eliminar temporalmente impuestos a los combustibles

Los taxistas expresaron su rechazo al nuevo subsidio anunciado por el Gobierno y presentaron una propuesta al Congreso, enfocada en la exoneración de impuestos.

Presentan iniciativa para regular los precios de los combustibles

En el marco de la situación complicada que se enfrenta actualmente en Guatemala por el alza en los combustibles, este lunes 3 de agosto fue entregada a la Dirección Legislativa la iniciativa de Ley de Emergencia para Proteger la Economía Familiar y la Estabilización del Precio de los Combustibles.

Se trata de una propuesta impulsada por la bancada Elefante, que plantea la creación de un mecanismo temporal para mitigar el impacto del alza en estos productos sobre el costo de vida de las familias guatemaltecas.

De acuerdo con el documento presentado, el incremento en los precios del diésel y las gasolinas repercute directamente en el transporte, la distribución de alimentos, los costos de producción y la agricultura, lo que reduce el poder adquisitivo de los hogares. Ante este escenario, la iniciativa busca establecer reglas técnicas y temporales que permitan trasladar al consumidor los beneficios derivados de reducciones en costos internacionales o medidas fiscales.

El diputado Rodrigo Pellecer, de Comunidad Elefante, explicó en conferencia de prensa en el Congreso de la República que la propuesta contempla la creación de un Consejo Interinstitucional de Verificación, integrado por entidades públicas con competencia técnica en materia energética, económica y tributaria.

El referido órgano no tendría facultades para legislar ni crear impuestos, sino que verificaría y sustentaría técnicamente las actualizaciones del mecanismo, mientras que las decisiones fundamentales permanecerían bajo la competencia del Legislativo.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Accidente de transporte pesado complica el tránsito en ruta al Pacíficot
Nacionales

Accidente de transporte pesado complica el tránsito en ruta al Pacífico

06:30 AM, Ago 13
Cinco heridos tras volcar vehículo en libramiento de Chimaltenangot
Nacionales

Cinco heridos tras volcar vehículo en libramiento de Chimaltenango

07:47 AM, Ago 13
Capturan a presuntos responsables de ataque armado en Santa Catarina Pinulat
Nacionales

Capturan a presuntos responsables de ataque armado en Santa Catarina Pinula

07:27 AM, Ago 13
¡Ya hay fechas confirmadas para la Supercopa de España 2027!t
Deportes

¡Ya hay fechas confirmadas para la Supercopa de España 2027!

08:03 AM, Ago 13
Cristian Castro termina sus estudios y se gradúa de la prepa a los 51 añost
Farándula

Cristian Castro termina sus estudios y se gradúa de la prepa a los 51 años

07:40 AM, Ago 13

Temas

Mundial 2026GuatemalaDestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaFIFANoticias de GuatemalaEstados UnidosEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar