El galón de diésel sube de precio: lo que debes saber

El precio del diésel registra este jueves, 13 de agosto, un incremento en comparación con el inicio de la presente semana. Esto ocurre en un momento en el que la iniciativa que presentó el Gobierno para implementar un nuevo subsidio y aliviar el impacto del alza de los combustibles continúa en proceso de discusión en el Congreso de la República.
El diésel pasó de tener un costo de Q41.79, que se observaba el lunes en la Ciudad de Guatemala, a tener un precio de Q43.99, lo que representa un aumento de Q2.20 por galón en apenas tres días.
Mientras tanto, las gasolinas regular y superior no presentan variación respecto al mismo período.
De acuerdo con un monitoreo realizado esta mañana, los costos de los combustibles en los diferentes expendios son los siguientes:
- Gasolina Regular: Q37.89
- Gasolina Súper: Q38.89
- Diésel: Q43.99
Mientras que el lunes, 10 de agosto, los precios eran de:
- Gasolina Regular: Q37.89
- Gasolina Súper: Q38.89
- Diésel: Q41.79
Presentan iniciativa para regular los precios de los combustibles
En el marco de la situación complicada que se enfrenta actualmente en Guatemala por el alza en los combustibles, este lunes 3 de agosto fue entregada a la Dirección Legislativa la iniciativa de Ley de Emergencia para Proteger la Economía Familiar y la Estabilización del Precio de los Combustibles.
Se trata de una propuesta impulsada por la bancada Elefante, que plantea la creación de un mecanismo temporal para mitigar el impacto del alza en estos productos sobre el costo de vida de las familias guatemaltecas.
De acuerdo con el documento presentado, el incremento en los precios del diésel y las gasolinas repercute directamente en el transporte, la distribución de alimentos, los costos de producción y la agricultura, lo que reduce el poder adquisitivo de los hogares. Ante este escenario, la iniciativa busca establecer reglas técnicas y temporales que permitan trasladar al consumidor los beneficios derivados de reducciones en costos internacionales o medidas fiscales.
El diputado Rodrigo Pellecer, de Comunidad Elefante, explicó en conferencia de prensa en el Congreso de la República que la propuesta contempla la creación de un Consejo Interinstitucional de Verificación, integrado por entidades públicas con competencia técnica en materia energética, económica y tributaria.
El referido órgano no tendría facultades para legislar ni crear impuestos, sino que verificaría y sustentaría técnicamente las actualizaciones del mecanismo, mientras que las decisiones fundamentales permanecerían bajo la competencia del Legislativo.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7