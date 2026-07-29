Asociación de Taxistas propone eliminar temporalmente impuestos a los combustibles

Los integrantes de la Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala enviaron este miércoles, 29 de julio, una propuesta dirigida al presidente del Congreso de la República y jefes de bancada en la que se incluyen posibles acciones para dar respuesta a la situación generada por el aumento a los precios de los combustibles.
Los pilotos señalaron la falta de acciones por parte de los organismos Ejecutivo y Legislativo y expresaron su oposición al subsidio propuesto por Bernardo Arévalo al considerarlo que no es equitativo, es injusto y no beneficia a la población.
En el documento, plantearon la exoneración temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a la importación de los combustibles hasta que se estabilicen los precios y la exoneración temporal del impuesto a la venta de combustibles, mientras existan los precios altos.
De igual forma, la Asociación se declaró en asamblea permanente a la espera de respuestas al corto plazo y dispuesta a incrementar las medidas de presión.