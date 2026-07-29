 Asociación de Taxistas propone eliminar temporalmente impuestos a los combustibles
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Asociación de Taxistas propone eliminar temporalmente impuestos a los combustibles

Los taxistas expresaron su rechazo al nuevo subsidio anunciado por el Gobierno y presentaron una propuesta al Congreso, enfocada en la exoneración de impuestos.

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La Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala se opone al subsidio a los combustibles anunciado por el presidente Arévalo., .
La Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala se opone al subsidio a los combustibles anunciado por el presidente Arévalo. / FOTO: .
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Los integrantes de la Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala enviaron este miércoles, 29 de julio, una propuesta dirigida al presidente del Congreso de la República y jefes de bancada en la que se incluyen posibles acciones para dar respuesta a la situación generada por el aumento a los precios de los combustibles.

Los pilotos señalaron la falta de acciones por parte de los organismos Ejecutivo y Legislativo y expresaron su oposición al subsidio propuesto por Bernardo Arévalo al considerarlo que no es equitativo, es injusto y no beneficia a la población.

En el documento, plantearon la exoneración temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a la importación de los combustibles hasta que se estabilicen los precios y la exoneración temporal del impuesto a la venta de combustibles, mientras existan los precios altos.

De igual forma, la Asociación se declaró en asamblea permanente a la espera de respuestas al corto plazo y dispuesta a incrementar las medidas de presión.

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