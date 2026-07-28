Transportistas anuncian aumento de Q2 al pasaje en la capital

La tarde de este martes 28 de julio, varios transportistas llegaron hasta la Municipalidad de Guatemala, para exigirle a la comuna capitalina autorice un incremento de Q2 en el precio del pasaje.
Decenas de unidades se enfilaron sobre la 7ma. avenida y 21 calle, de la zona 1 y rodearon el edifico de la Municipalidad de Guatemala, durante varias horas, mientras miembros de la Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala (Catug)se reunieron con representantes de la Municipalidad de Guatemala.
Estuardo González, vocero de Catug, detalló que el precio del servicio de transporte en la Ciudad de Guatemala es de Q5, pero ante el incremento del precio de los combustibles, piden la autorización de la comuna para aumentar a Q7 el valor del pasaje.
Al finalizar la reunión el vocero de Catug, indicó que no tuvieron respuesta de la Municipalidad, ya que la solicitud de los transportistas sería conocida el próximo jueves, y luego sometida a votación, para autorizar o no el aumento.
Pese a que el aumento de Q2 no está autorizado por la Municipalidad, el vocero de Catug, Estuardo González, adelantó que desde este miércoles 29 de julio comenzarán a cobrar Q7 por el pasaje.
"Vamos a salir cobrando Q7 a partir de este miércoles 29 de julio, porque ya no se puede seguir trabajando", indicó González.
El vocero de Catug, agregó que desde marzo no les han resuelto dicha petición.
"Comprendemos la preocupación expresada por el sector transporte ante el incremento en los costos de operación, especialmente por el alza en el precio de los combustibles. De igual manera, reconocemos la preocupación de miles de usuarios que dependen diariamente del transporte público y para quienes cualquier aumento en la tarifa representa un impacto directo en la economía familiar.", indicó la unidad de prensa de la Municipalidad de Guatemala.
Dicha unidad agregó que es importante que las instituciones competentes puedan conocer, analizar y atender esta situación de manera integral, evaluando medidas que permitan reducir el impacto económico tanto para los prestadores del servicio como para los usuarios. "La prioridad debe ser proteger a las familias guatemaltecas, garantizar la continuidad del servicio y promover soluciones, dentro del marco legal correspondiente y mediante el diálogo entre los sectores involucrados.", indicó.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital*