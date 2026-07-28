 Respuesta de la PNC ante la violencia: Detalles del director
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Director de la PNC detalla respuesta policial ante situación de violencia en el país

El director de la PNC, David Custodio Boteo, aseguró que la institución reforzó operativos, investiga a estructuras criminales y ajustará su estrategia para responder al aumento de hechos delictivos.

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El director de la PNC, David Custodio Boteo, en conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura., Omar Solís/Emisoras Unidas
El director de la PNC, David Custodio Boteo, en conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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Guatemala vivió recientemente jornadas marcadas por la violencia, con un total de 24 homicidios solo el pasado sábado, según datos presentados por las autoridades del Ministerio de Gobernación, que expresaron preocupación y anunciaron una reestructuración de la estrategia de seguridad en el país.

El tema fue abordado este martes, 28 de julio, por el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, en una entrevista para el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, donde compartió que el fin de semana estuvo lleno de alertas.

Según el funcionario, se tuvo acciones implementadas en centros carcelarios tras recibir información sobre posibles revueltas ligadas a extorsiones y otros delitos, en particular en la cárcel de Izabal. Ante esta situación, la PNC desplegó a numerosos agentes. Simultáneamente, se vivieron bloqueos y múltiples atentados violentos registrados hasta bien entrada la noche.

Boteo destacó que, a pesar de los hechos violentos, se reportaron varias acciones policiales que permitieron evitar homicidios. Por ejemplo, en Retalhuleu, los agentes capturaron a dos personas que, presuntamente, planeaban un ataque armado. En Bárcenas, Villa Nueva, también detuvieron a dos integrantes de la Mara Salvatrucha, armados y a punto de perpetrar otro ataque.

Gobernación confirma 24 muertes violentas en un día y anuncia ajustes a la estrategia de seguridad

Las autoridades de Gobernación y Defensa revisarán el despliegue de los operativos conjuntos ante el desplazamiento de la violencia a zonas con menor control.

Día crítico, con múltiples víctimas

De acuerdo con el director de la PNC, el 25 de julio fue el día más crítico en cuanto a homicidios. Explicó que algunos hechos, como el tiroteo en Villa Canales atribuido a disputas entre pandillas, causaron víctimas colaterales al atacar indiscriminadamente a siete personas. En Petén, una página criminal en redes sociales reivindicó la muerte de cinco personas, alegando que se trataba de una "limpieza social" contra supuestos delincuentes dedicados al robo de motocicletas.

En San José Acatempa, Jutiapa, tres jóvenes de Santa Rosa, señalados como responsables de un asesinato reciente, fueron ultimados por vecinos que, cansados de la delincuencia, decidieron hacer justicia por propia mano. Tras este hecho, la policía llevó a cabo allanamientos y localizó armas de grueso calibre y vehículos relacionados con el caso.

El director general advirtió sobre la peligrosidad de que vecinos, frustrados por la inseguridad y con poca confianza en el sistema de justicia, tomen la justicia en sus manos. "No es fácil para la Policía Nacional Civil", dijo Boteo, señalando que la facilidad con la que algunos detenidos recuperan su libertad incrementa la frustración social, sobre todo cuando se trata de menores de edad.

Fenómeno criminal bajo la lupa

El fenómeno de las redes criminales en Petén también preocupa. El funcionario detalló que estos grupos, al ser perseguidos, cierran una página y abren otra bajo diferentes nombres, pero con los mismos integrantes detrás de las operaciones. La investigación actual busca identificar a los financistas y responsables intelectuales de los crímenes.

Boteo enfatizó el trabajo constante de la policía, aunque reconoció que la falta de credibilidad en el sistema de justicia es un desafío adicional, frente al cual no bajarán la guardia para capturar a los autores materiales e intelectuales de estos hechos violentos.

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La cartera de Gobernación intervino en seguimiento a investigaciones contra estructuras dedicadas al narcomenudeo, trata de personas y sicariato que operaban en la prisión.

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