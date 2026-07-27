Gobernación reforzará operativos tras repunte de homicidios

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, expresó este lunes 27 de julio su preocupación por la situación de seguridad en el país y reconoció que el reciente fin de semana se tornó "muy violento", con saldo de múltiples víctimas mortales en diferentes casos que ya se encuentran bajo investigación. Aseguró que, en conjunto con las autoridades de Defensa Nacional y el Ministerio Público, se mantienen los esfuerzos para hacerle frente a esta situación.
"Hemos tenido un fin de semana muy violento, donde solo el sábado contabilizamos 24 fallecidos. Esta era una situación que no se había dado a este nivel. Durante el año hemos mantenido una baja en el índice de homicidios, pero hay que admitir que en mayo se tuvo no una subida, pero sí un repunte en días específicos, igual que en junio", explicó en conferencia de prensa.
El funcionario indicó que es preocupante la situación del sábado porque consideramos que la cantidad de personas que fallecieron producto de violencia homicida es muy alta y llama la atención. En ese contexto, señaló que se observó la necesidad de replantear la estrategia de seguridad, lo que incluye analizar los operativos que se desarrollan junto con el Ejército para focalizarlos en áreas donde se está generando esta violencia.
De igual forma, indicó que se enfocarán en puntos que marcan los "mapas de calor" que se tienen en la cartera, mismos que marcan los horarios donde se está realizando esta violencia homicida en mayor medida.
Repunte de homicidios
Villeda indicó que hubo meses "muy buenos", donde la baja en índice de homicidios que se observó en Guatemala fue continua; sin embargo, ante la situación observada recientemente ha llegado el momento de replantear la estrategia.
En ese sentido, indicó que se reunirán hoy con el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, para reforzar los operativos conjuntos que están llevando a cabo con el Ejército y reenfocarlos en lugares donde se realiza violencia para mejorar condiciones de seguridad del país.
Según el funcionario, un fenómeno que también llama la atención es que hay un desplazamiento de la violencia. Se ha observado que a partir de las acciones desarrolladas en el marco del Plan Centinela Escuintla y Metropolitano, la violencia se ha ido a lugares con menos control policial, por lo que se va a replantear la estrategia de seguridad.
Acciones violentas en inmuebles
Según Villeda, también hay una situación que preocupa porque mucha violencia homicida se está dando a lo interno de los hogares. Indicó que el problema es que dentro de propiedad privada la policía carece de facultades para ingresar sin orden de juez o conducta delictiva evidente que permita actuar incluso sin esa orden de juez competente.
"El punto focal es que el ámbito de la morada, donde las personas conviven es un ámbito que se escapa muchas veces del control de la policía porque son ambientes privados y es donde generalmente se da la violencia homicida, donde después aparecen cuerpos en la calle, envueltos en bolsas y sábanas", dijo.
Por ello, se está analizando cuáles son las estructuras detrás de estos actos delictivos, para lo cual se trabaja en coordinación constante el fiscal general y fiscales a su cargo para investigar y desarticular estructuras.