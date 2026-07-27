Autoridades explican incidentes en cárcel de Izabal y confirman muerte de reos

Las autoridades del Ministerio de Gobernación brindaron detalles este lunes, 27 de julio, con respecto a los incidentes ocurridos a finales de la semana que recién finalizó en la cárcel de Izabal, donde se confirmó la muerte de tres reos y el traslado de otros 56 a distintos centros de detención.
En conferencia de prensa, el ministro Marco Antonio Villeda indicó que la razón por la que se iniciaron las acciones el jueves fue que, a través de información e inteligencia, supieron que un grupo de reos mantenía el control del centro y tenían actividades que traspasaban los muros de la prisión.
Según las investigaciones, estaban involucrados y coordinaban actividades de narcomenudeo, trata de personas e incluso sicariato, tanto en Izabal como en la ruta al Atlántico. Sus actividades de coordinación llegaban hasta la zona 18.
"Esto motivó el operativo donde se incautaron varios ilícitos a lo interno del centro de detención y también se trasladó a aproximadamente 34 reos debidamente identificados, tanto por la Dirección de inteligencia Civil, por la DEIC, como por los reos como quienes lideraban estas acciones ilícitas", explicó.
"Fue tan duro el golpe que prácticamente el centro penitenciario quedó acéfalo. A partir de allí hubo una trifulca entre reos para tratar nuevamente de tomar el control del lugar. Hubo varios reos heridos y tres fallecidos que, en algunos casos, fueron incluso calcinados", detalló.
El funcionario añadió que esto motivó que las autoridades ingresaran de nuevo a la prisión de Izabal el sábado para retomar el control y someter a reos que generaron los motines. Entonces, se trasladaron otros 20 reos aparte de los 34 anteriores.