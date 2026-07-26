 SP ejecutó 56 traslados de reos durante el fin de semana
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SP ejecuta 56 traslados de reos durante el fin de semana

Presidios aseguró que los traslados se hicieron con éxito y que las acciones son parte de un plan de seguridad nacional.

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Varios agentes trabajaron en los traslados de reos durante el fin de semana. , Sistema Penitenciario
Varios agentes trabajaron en los traslados de reos durante el fin de semana. / FOTO: Sistema Penitenciario
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El Sistema Penitenciario (SP) informó este domingo, 26 de julio de 2026, que logró la desarticulación de varias estructuras criminales durante las últimas 48 horas, gracias a que se ejecutaron con éxito 56 traslados de privados de libertad. La entidad precisó que los traslados se realizaron desde el Centro de Detención de Puerto Barrios, Izabal, hacia otras cárceles del país.

"Estas acciones forman parte de una estrategia de seguridad para reducir los índices de criminalidad en la región y desarticular estructuras criminales que operaban dentro y fuera de las cárceles", aseguraron las autoridades del SP.

El SP aseguró que se realizaron las acciones con apoyo de la fuerza élite y de los órganos de control de la Dirección General del Sistema Penitenciario, con apoyo de la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala. Asimismo, durante los traslados se realizaron requisas focalizadas por sectores y otras acciones tácticas para concretar los primeros 34 traslados de líderes de organizaciones criminales, destacó la entidad.

Presidios indicó que los traslados se hicieron con destino de varias granjas penales, lo que provocó una alteración del orden en el Centro de Detención de Puerto Barrios y generó conflictos entre sectores de dicho recinto.

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Agitadores fueron trasladados a otras prisiones

"Tras haberse restablecido el orden, en un operativo de seguimiento, se efectuaron los 22 traslados restantes de privados de libertad que participaron en la agitación", informó el SP en el contexto de los disturbios en la cárcel de Puerto Barrios.

Además, agentes del SP requisaron los sectores involucrados en las revueltas del pasado viernes y como resultando lograron la incautación de ilícitos, incluyendo 17 teléfonos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. El ente administrador de las prisiones resaltó que las autoridades de investigación trabajarán para extraer datos útiles que sirvan en el proceso de las investigaciones.

Asimismo, el SP lideró varios operativos interinstitucionales similares en el Centro de Detención Renovación 1, Escuintla, y en el Centro de Detención de El Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa. En esos lugares, las autoridades realizaron inspecciones por sectores, en búsqueda de indicios de actividades criminales.

"Sabemos que pueden darse reacciones a estos operativos que impactan al crimen organizado, por lo que, junto a las instituciones de seguridad, estamos preparados para responder con contundencia con la fuerza del Estado", enfatizaron.

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