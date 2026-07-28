Gobierno y Congreso analizan medidas por alza a combustibles

Los presidentes del Ejecutivo, Bernardo Arévalo; y del Legislativo, Luis Contreras, así como otros integrantes de la junta directiva de este último organismo se reunieron este martes 28 de julio para abordar una serie de temas, incluidas las medidas para mitigar el impacto del alza en los precios de los combustibles que se ha observado por efectos de la crisis internacional.
El Gobierno detalló que se trató de una reunión de coordinación para abordar una agenda de país. Destacó que se trató de un espacio de diálogo interinstitucional orientado a fortalecer la coordinación entre los organismos del Estado en torno a los principales desafíos que enfrenta el país.
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República indicó que la conversación tuvo énfasis en la necesidad de impulsar una agenda de desarrollo "que privilegie el bienestar de la población y la estabilidad económica".
Según la oficina, entre los temas analizados destacó la situación relacionada con el incremento internacional en los precios de los combustibles y las alternativas para mitigar su impacto en la economía de las familias guatemaltecas.
La administración del presidente Arévalo presentó recientemente las medidas para hacerle frente a esta situación que ha generado múltiples protestas y bloqueos, principalmente de parte de transportistas que exponen que el alto costo de este producto les complica el desarrollo de sus operaciones, ya que conlleva costos extras que impactan en su economía.
El Ejecutivo presentó la iniciativa que plantea un apoyo temporal de Q12 al galón de diésel y de Q3 para la gasolina regular, vigentes hasta diciembre de 2026. También anunció la creación de una mesa técnica para abordar el tema y crear estrategias si la crisis se extiende más allá del plazo definido para este nuevo subsidio.
Congreso prevé abordar tema de subsidio esta semana
Tras la reunió con Arévalo, el presidente del Congreso, Luis Contreras, explicó que se están haciendo los esfuerzos necesarios en cuanto al tema de los combustibles, por lo que se estaría abordado el tema en la sesión plenaria programada para este 29 de julio y buscando aprobar una medida en beneficio de la ciudadanía.
"Si no aprobamos nada el miércoles, voy a convocar a reunión de jefes de bloque el jueves y una plenaria más para el viernes para conocer solo el tema de los combustibles, en caso no pase el miércoles. Así estamos, no nos podemos ir del Congreso hasta no resolver este tema. Todavía no conozco de ningún consenso", explicó.
Según el diputado, se tiene previsto que avancen las propuestas de la ampliación del plazo para el pago del impuesto sobre circulación de vehículos y la exoneración de sus multas, así como las propuestas sobre el IUSI. También conocer otras iniciativas de ley que se tienen en primer y segundo debate, así como otras "cuatro o cinco" propuestas.
En tanto, para el lunes Contreras pretende llevar a la instancia de jefes de bloque el tema de los puertos, por lo que en la reunión estaría presente la Comisión de Economía para abordar las aproximadamente 32 enmiendas técnicas que se tienen.
* Con información de Omar Solís y David Alvarado, Emisoras Unidas.