 Kevin Cordón gana medalla de oro en Santo Domingo 2026
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Kevin Cordón gana medalla de oro en Santo Domingo 2026

El badmintonista guatemalteco volvió a escribir una página dorada en su carrera al conquistar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

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Kevin Cordón conquista una nueva medalla de oro en Santo Domingo - COG
Kevin Cordón conquista una nueva medalla de oro en Santo Domingo / FOTO: COG
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Los años pasan, pero Kevin Cordón continúa demostrando por qué es considerado una de las máximas figuras del bádminton en Centroamérica y el Caribe. El atleta guatemalteco volvió a escribir una página dorada en su carrera al conquistar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, confirmando que su nivel competitivo permanece intacto a sus 39 años.

Durante la competencia celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, el oriundo de Zacapa se impuso ante el mexicano Luis Montoya en una disputada final que le permitió subir nuevamente a lo más alto del podio. Con este triunfo, Cordón sumó otra presea dorada en unas justas donde históricamente ha sido protagonista y uno de los grandes dominadores de la disciplina.

Dominio total de Kevin Cordón en bádminton

El palmarés de Kevin Cordón refleja una trayectoria extraordinaria. Cuarto lugar en los Juegos Olímpicos, campeón de los Juegos Panamericanos, ganador de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y también en los Juegos Centroamericanos, el badmintonista guatemalteco ha construido un legado difícil de igualar. Su constancia, experiencia y calidad deportiva lo mantienen como una referencia indiscutible del bádminton regional.

La nueva medalla de Cordón también representó un impulso para Guatemala en la clasificación general de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Con este resultado, la delegación guatemalteca alcanzó 20 preseas, distribuidas en cuatro medallas de oro, cinco de plata y once de bronce, ubicándose dentro del top 10 de la competencia. El aporte de atletas como Kevin Cordón sigue siendo fundamental para que el país continúe sumando éxitos en el escenario internacional.

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Bádminton: Kevin Cordón en su final de Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 - Alex Meoño

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