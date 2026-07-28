 Guatemala suma 20 agentes de PNC asesinados en 2026
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Guatemala suma 20 policías asesinados en servicio durante 2026

El crimen más reciente contra las fuerzas de seguridad ocurrió el pasado domingo en Amatitlán.

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Veinte integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala han sido asesinados en lo que va de 2026, según informaron fuentes oficiales, después de que el domingo mataran a un agente, en medio de un repunte de la violencia.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, lamentó en rueda de prensa que la lucha contra la criminalidad de los 20 agentes haya sido "pagada con sangre" mientras realizaban sus funciones. La mitad de los policías han muerto a manos de las pandillas.

El último caso es el de Byron Mejía Montenegro, un miembro de las fuerzas de seguridad de 27 años, asesinado a tiros la noche del domingo en una aldea del municipio de Amatitlán, a unos 20 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala, cuando llegó a verificar un incidente junto a otro compañero, según explicó un portavoz de la Policía.

El Gobierno de Guatemala aseguró que replanteará sus estrategias de seguridad después del repunte de violencia del último fin de semana: solo el sábado se registraron 24 asesinatos.

Amatitlán: Dos muertos, incluido un agente PNC, en tiroteo

Debido a este hecho también resultó herido otro integrante de la PNC.

Crímenes contra las fuerzas de seguridad

Guatemala mantuvo un estado de sitio entre enero y febrero, ordenado por el presidente, Bernardo Arévalo de León, después de que presuntos pandilleros del grupo criminal Barrio 18 llevaran a cabo ataques simultáneos en la capital guatemalteca que dejaron un total de 11 policías muertos.

De acuerdo a investigaciones policiales, los ataques contra los miembros de las fuerzas de seguridad obedecieron a que el Gobierno retomó el control de tres prisiones en las que se habían registrado motines.

Los 20 policías asesinados este 2026 suponen el doble de los agentes fallecidos el año pasado (10), en base al recuento realizado por EFE, ante la falta de estadísticas oficiales.

La mayor parte de los asesinatos registrados en Guatemala están vinculados a las pandillas Barrio 18 y Salvatrucha, además de las disputas por el narcotráfico, según expertos en el tema.

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Las autoridades de la PNC, Gobernación y el presidente Arévalo, así como familiares de las víctimas, despiden a los agentes de PNC fallecidos tras ataques de pandillas. - Omar Solís/Emisoras Unidas

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