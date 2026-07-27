Amatitlán: Dos fallecidos, incluido un agente de PNC, tras incidente armado

Un incidente armado ocurrido en horas de la noche del pasado domingo, 26 de julio, en la aldea Mesillas Bajas, municipio de Amatitlán, Guatemala, dejó como saldo dos personas fallecidas, incluido un agente de la Policía Nacional Civil (PNC). Las autoridades le dan seguimiento a este hecho.
Los cuerpos de socorro reportaron que fueron alertados con respecto a un hecho de violencia que había ocurrido en el referido sector, por lo que trasladaron unidades de emergencia para atender a posibles afectados.
"Los Bomberos Voluntarios de la 29 compañía se movilizaron al lugar, donde localizaron a dos agentes policiales y a una tercera persona particular, quienes presentaban varias heridas provocadas por proyectiles de ama de fuego en distintas partes del cuerpo", explicó un portavoz de la institución.
Agregó que, al hacer la evaluación correspondiente de estas personas, se confirmó el fallecimiento del particular y de uno de los integrantes de la PNC.
Mientras tanto, al otro policía herido se le brindó asistencia prehospitalaria y posteriormente fue trasladado hacia el Hospital Nacional de Amatitlán, donde quedó internado para recibir la atención médica correspondiente.