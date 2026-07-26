Shakira se despide de los Ghetto Kids

Shakira volvió a conquistar el corazón de sus seguidores, esta vez con un emotivo video en el que se despide de los Ghetto Kids, el famoso colectivo de baile infantil originario de Uganda que la acompañó durante varias de sus recientes presentaciones. Entre abrazos, lágrimas y palabras de cariño, la artista les hizo una promesa que rápidamente se volvió viral: invitarlos a reencontrarse con ella en Madrid.
El video, publicado en las redes sociales de la intérprete de Hips Don't Lie, muestra el estrecho vínculo que construyó con los pequeños bailarines. Lo anterior, tras compartir escenario durante los espectáculos realizados en Estados Unidos, incluyendo su participación en el show de medio tiempo del Mundial 2026 con el tema "Dai Dai".
Durante la despedida, Shakira buscó consolar a los niños, quienes no pudieron contener las lágrimas al saber que debían regresar a Uganda. "No estén tristes, porque vamos a ser amigos para siempre", les dijo la barranquillera antes de agregar que ella, junto con sus hijos Milan y Sasha, se mantendrían en contacto con ellos.
La cantante también les preguntó si les gustaría viajar a Madrid para verla nuevamente durante su residencia de conciertos en la capital española, una propuesta que fue recibida con entusiasmo por los integrantes de los Ghetto Kids. Además del emotivo mensaje, Shakira aprovechó la publicación para hacer un llamado sobre la importancia de invertir en la infancia.
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En su reflexión destacó que millones de niños poseen un enorme talento, pero carecen de oportunidades para desarrollarlo. Los Ghetto Kids, reconocidos internacionalmente por sus coreografías virales y por promover el talento infantil desde Uganda, se han convertido en un símbolo de perseverancia y esperanza.
Su colaboración con Shakira durante la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour fortaleció aún más su proyección internacional y dejó uno de los momentos más conmovedores de la gira.
Ahora, los fanáticos esperan que la promesa se cumpla y que los pequeños bailarines vuelvan a compartir escenario con Shakira durante su esperada residencia en Madrid, poniendo fin a esta historia con un nuevo reencuentro lleno de música, baile y emoción.