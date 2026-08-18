Onda del Este y Humedad: Lluvias previstas esta semana

Guatemala se prepara para una semana de condiciones climáticas variables, con la posibilidad de lluvias significativas entre el lunes 17 y el viernes 21 de agosto de 2026. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha emitido un boletín informativo alertando sobre el paso de una onda del este y el ingreso de humedad, factores que podrían generar precipitaciones en distintas regiones del país, especialmente durante las tardes y noches.
A pesar de estas proyecciones de lluvia, la mayor parte del territorio nacional experimentará un ambiente cálido durante el día. Este patrón meteorológico sugiere una combinación de calor diurno y refrescantes, aunque potencialmente intensas, lluvias vespertinas y nocturnas, lo que requiere atención por parte de la población.
Pronóstico regional detallado
En las primeras horas de la mañana, se espera la presencia de neblina en las regiones de la Meseta Central, el Pacífico y el Norte. Estas zonas también mantendrán un ambiente cálido a lo largo del día, acompañado de vientos que oscilarán entre ligeros y moderados. Los residentes de estas áreas deben estar atentos a las condiciones de visibilidad reducida al iniciar sus jornadas.
Por otro lado, las regiones del Caribe y la Franja Transversal del Norte se perfilan como las más propensas a experimentar fenómenos meteorológicos más intensos. Aquí, se anticipan lluvias que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica durante las horas de la tarde, lo que incrementa la precaución necesaria para quienes residen o transitan por estas zonas.
En cuanto a las temperaturas, el calor se sentirá con mayor intensidad en el Motagua y los Valles de Oriente. En estas áreas, los termómetros podrían alcanzar hasta los 39 grados Celsius, lo que subraya la importancia de tomar medidas para mitigar los efectos de las altas temperaturas en la salud.
Riesgos asociados y recomendaciones de Conred
La Secretaría Ejecutiva de Conred ha enfatizado que, debido a las lluvias pronosticadas, no se descarta la ocurrencia de inundaciones, derrumbes o deslizamientos de tierra. Estos fenómenos representan un riesgo latente para diversas comunidades, por lo que la preparación y la respuesta oportuna son cruciales para salvaguardar vidas y bienes.
Ante este panorama, Conred ha emitido una serie de recomendaciones fundamentales para la población. En primer lugar, es vital mantenerse adecuadamente hidratado frente a las altas temperaturas que persistirán durante el día. Asimismo, se insta a los ciudadanos a identificar y conocer las áreas seguras dentro de sus comunidades, lo que facilita una evacuación o resguardo efectivo en caso de emergencia.
Durante los episodios de lluvia, la entidad aconseja conducir con extrema precaución y reducir significativamente la velocidad en las carreteras para evitar accidentes. Es indispensable atender y seguir las indicaciones proporcionadas por las autoridades locales, quienes están preparadas para guiar a la población ante cualquier eventualidad. Finalmente, Conred recordó la importancia de reportar cualquier emergencia al número 119, un canal directo para solicitar ayuda y asistencia.
* Con información de Conred.