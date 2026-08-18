 Brutal asalto de motoladrones en Calzada Roosevelt
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Video capta brutal asalto de motoladrones en plena calzada Roosevelt

Así fue el violento asalto de dos motoladrones en la Roosevelt.

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Asalto de motoladrones en calzada Roosevelt., Captura de pantalla video de X.
Asalto de motoladrones en calzada Roosevelt. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que dos presuntos motoladrones asaltan a los tripulantes de un vehículo mientras se movilizaban por la calzada Roosevelt, en la ciudad de Guatemala.

Las imágenes, captadas por otro automovilista, muestran a dos sujetos vestidos con ropa oscura que se desplazan a bordo de una motocicleta en medio del tránsito.

En cuestión de segundos, los individuos se colocan a la par de un vehículo, específicamente del lado del copiloto. El acompañante saca un arma de fuego, apunta hacia los ocupantes y los amenaza para despojarlos de sus pertenencias.

El asalto ocurre en plena vía pública y a plena luz del día, mientras otros automovilistas circulan por el sector. Tras cometer el hecho, los sospechosos aceleran y se escabullen entre los distintos carriles hasta alejarse del lugar.

Motoladrones aprovechan el tráfico para cometer asaltos 

El video evidencia la rapidez con la que este tipo de hechos puede ocurrir en medio del tránsito, donde los delincuentes aprovechan la congestión vehicular para acercarse a sus víctimas y posteriormente escapar entre los automóviles.

La grabación fue compartida en redes sociales con el objetivo de alertar a otros conductores y motociclistas sobre este tipo de hechos, además de llamar la atención de las autoridades competentes para que se investigue el caso.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre capturas relacionadas con este asalto ni sobre la identidad de los responsables.

Las autoridades aún no han confirmado detalles sobre el hecho mostrado en el video. La grabación podría convertirse en un elemento de apoyo para establecer las características de los sospechosos y de la motocicleta utilizada durante el asalto.

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