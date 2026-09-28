Costa Rica anuncia cambios en su cuerpo técnico

Costa Rica decidió poner fin al ciclo de Fernando "Bocha" Batista como director técnico de la selección nacional, luego de una reunión celebrada este lunes por el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. La decisión llega después de un complicado inicio en la Liga de Naciones de Concacaf, en el que la Tricolor no logró encontrar estabilidad y quedó comprometida tras sus últimos resultados.
Las derrotas ante Curazao, por 3-4, y Haití, por 2-0, terminaron por precipitar la salida del entrenador argentino. El encuentro frente a Curazao resultó especialmente doloroso para Costa Rica, ya que llegó a tener una ventaja de tres goles, pero no pudo sostenerla y terminó sufriendo una remontada en la segunda parte. Días después, la caída ante Haití aumentó la presión sobre Batista y terminó marcando el cierre de su etapa al frente del combinado costarricense.
Cambios en Costa Rica
De acuerdo con medios de comunicación de Costa Rica, Bryan Ruiz asumirá de manera interina la dirección técnica para los próximos dos compromisos de la Liga de Naciones de Concacaf. El histórico exjugador y referente de una generación del fútbol costarricense tendrá ahora la responsabilidad de tomar las riendas del equipo en un momento complicado, mientras la Federación analiza con mayor tiempo quién será el entrenador encargado de liderar el próximo proceso; recientemente, Ruiz estuvo como técnico interino de la Liga Deportiva Alajuelense en la Copa Centroamericana.
La etapa de Batista al frente de Costa Rica estuvo marcada por resultados adversos. El técnico dirigió seis partidos y únicamente consiguió un empate, mientras que sufrió cinco derrotas, incluidas las dos últimas que terminaron de definir su salida. Con este cambio, la Federación Costarricense de Fútbol inicia una nueva etapa de transición, con Ruiz como encargado provisional y la búsqueda de un entrenador definitivo como uno de los principales asuntos para el futuro de la selección.