 Hallan dos cuerpos abandonados en ruta a Chinautla
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Abandonan dos cuerpos en la ruta antigua a Chinautla

Las víctimas se encontraban en el interior de bolsas plásticas.

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Los cuerpos de dos personas fallecidas fueron localizados este lunes, 28 de septiembre, en el kilómetro 4.5 de la carretera antigua que conduce hacia el municipio de Chinautla, Guatemala. Las autoridades le dan seguimiento al caso.

Los Bomberos Voluntarios confirmaron el hallazgo, luego de responder a un reporte de una emergencia en la que se les notificó la presencia de bultos sospechosos en la vía pública.

Los técnicos en urgencias llevaron a cabo la verificación en el sector y confirmaron que se trataba de cuerpos humanos sin vida en el interior de bolsas plásticas.

Debido a las circunstancias en que fueron encontrados, no fue posible establecer si se trataba de hombres o mujeres y tampoco la posible causa de muerte.

La Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público realizan las diligencias en el área del hallazgo con el fin de recabar evidencias y gestionar el traslado de las personas hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

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El Ministerio Público explicó que fue localizado otro hombre fallecido en el barrio El Campo.

Múltiples hallazgos

Datos oficiales de las fuerzas de seguridad contabilizan más de 90 hallazgos de cuerpos abandonados en bolsas, sábanas o maleteros de vehículos en lo que va de 2026, una cifra que supera ampliamente los 39 casos registrados durante todo 2025.

Semanas atrás, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dijo que las autoridades guatemaltecas reestructurarían sus estrategias de seguridad debido a un aumento en la violencia, después de que durante un fin de semana se registraran dos matanzas que dejaron al menos 11 muertos.

De acuerdo con expertos en el tema, la violencia en Guatemala se origina por las pandillas, el narcotráfico y la delincuencia común.

Las cifras oficiales indican que entre enero y junio pasados se registraron 1 mil 437 asesinatos, un 10 % menos que los 1 mil 600 contabilizados en el mismo período de 2025. A este balance se suman otras 312 muertes violentas registradas durante julio.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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