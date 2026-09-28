Capturan a alias 'Carnicero' por abandono de cuerpos

Las fuerzas de seguridad capturaron este lunes, 28 de septiembre, a Roger Iván Molina Boch, de 28 años, alias "Carnicero", señalado de abandonar cadáveres desmembrados en diferentes sectores del municipio de Villa Nueva, Guatemala.
Según la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), esta persona es requerida por un juzgado de la referida localidad, que emitió la orden de aprehensión correspondiente bajo señalamientos de plagio o secuestro y asesinato.
Los agentes de la comisaría 14, en coordinación con investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal, implementaron el operativo que permitió ubicar al sospechoso en la colonia La Esperanza, zona 12 de Villa Nueva.
Vinculado con múltiples crímenes
Las investigaciones vinculan a alias "Carnicero" con una serie de crímenes en los que los cuerpos de las víctimas fueron abandonados en la vía pública en diferentes sectores de Villa Nueva.
Uno de los casos ocurrió el 6 de noviembre de 2024 en la bajada que conduce del puente de Villalobos hacia el bulevar sur de San Cristóbal, zona 8 de Mixco, donde fueron encontradas dos personas descuartizadas envueltas en sábanas.
"Los investigadores lograron la identificación e individualización del responsable de este hecho criminal, la perfilación del sindicado y la ubicación de cámaras de video vigilancia que permitieron fundamentar este caso", detalló la PNC.
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Múltiples hallazgos
Datos oficiales de las fuerzas de seguridad contabilizan más de 90 hallazgos de cuerpos abandonados en bolsas, sábanas o maleteros de vehículos en lo que va de 2026, una cifra que supera ampliamente los 39 casos registrados durante todo 2025.
Semanas atrás, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dijo que las autoridades guatemaltecas reestructurarían sus estrategias de seguridad debido a un aumento en la violencia, después de que durante un fin de semana se registraran dos matanzas que dejaron al menos 11 muertos.
De acuerdo con expertos en el tema, la violencia en Guatemala se origina por las pandillas, el narcotráfico y la delincuencia común.
Las cifras oficiales indican que entre enero y junio pasados se registraron 1 mil 437 asesinatos, un 10 % menos que los 1 mil 600 contabilizados en el mismo período de 2025. A este balance se suman otras 312 muertes violentas registradas durante julio.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7