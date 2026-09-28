 Localizan a hombre fallecido en Sanarate, El Progreso
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Localizan a hombre fallecido en Sanarate, El Progreso

La víctima presentaba múltiples heridas por impactos de arma de fuego.

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El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en Sanarate, El Progreso., Bomberos Municipales Departamentales
El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en Sanarate, El Progreso. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales
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El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en horas de la mañana de este lunes, 28 de septiembre, en el caserío El Chilar, municipio de Sanarate, El Progreso. Las autoridades le dan seguimiento al caso.

Elementos de Bomberos Municipales Departamentales se presentaron al lugar tras recibir reportes sobre un hecho de violencia que había ocurrido. Sin embargo, al evaluar a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con la información, la persona presentaba múltiples heridas por impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes para las diligencias de ley.

Hasta el momento, no se ha establecido la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Homicidios en Guatemala

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, abordó este lunes 28 de septiembre durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, la percepción de aumento de violencia en el país, con 318 homicidios solo el mes pasado.

Explicó que, aunque agosto registró cifras altas, en los primeros meses del año los homicidios habían alcanzado los niveles más bajos en 25 años y, tras implementar la operación Anillo de Contención, se ha logrado retomar la tendencia a la baja. Según sus datos, hay 100 homicidios menos que en el mismo periodo del año anterior.

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