 Poste cae durante desfile escolar en San Juan Ermita, Chiquimula
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VIDEO: Momentos de pánico viven estudiantes y padres de familia durante desfile en Chiquimula

“Ay, ay, Santo Cristo”, así reaccionó una madre ante el incidente ocurrido durante una actividad escolar en Chiquimula.

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Poste cae durante desfile escolar en San Juan Ermita y provoca momentos de tensión., Captura de pantalla video de Facebook.
Poste cae durante desfile escolar en San Juan Ermita y provoca momentos de tensión. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Momentos de tensión vivieron estudiantes y padres de familia durante el desfile de inauguración de las Olimpiadas Escolares del Nivel Básico, realizado el viernes 25 de septiembre de 2026 en San Juan Ermita, Chiquimula.

El momento exacto en que un poste de madera se desplomó quedó registrado en video por uno de los padres de familia que se encontraba observando el paso de los estudiantes.

En las imágenes se observa cómo el desfile avanzaba con normalidad por una de las calles de la localidad, mientras los estudiantes marchaban. Sin embargo, en cuestión de segundos, el poste comenzó a inclinarse y cayó en dirección hacia el lugar por donde pasaban los participantes.

La presencia de grandes árboles en el sector habría amortiguado la caída del poste, que terminó partido en dos. La estructura no cayó directamente sobre los estudiantes, lo que evitó que el incidente tuviera consecuencias mayores.

El incidente provocó gritos entre los estudiantes y padres de familia que presenciaban el desfile. En medio de la tensión, se escucha a una de las madres exclamar: "Ay, ay, Santo Cristo, ay Santo Dios, Padre Eterno, Jesucristo bendito", mientras observa cómo el poste comienza a desplomarse en dirección a los estudiantes.

Ante el inesperado incidente, varios alumnos corrieron para ponerse a salvo, mientras los presentes reaccionaban con preocupación al ver que la estructura caía sobre la vía por donde avanzaba el desfile.

No reportan heridos de gravedad

De acuerdo con medios locales, algunos estudiantes sufrieron lesiones leves y otros presentaron crisis nerviosa tras lo ocurrido. No obstante, no se reportaron personas heridas de gravedad.

Las circunstancias que provocaron el desplome del poste aún no han sido establecidas.

El hecho generó preocupación entre los padres de familia, debido a que la estructura cayó de manera inesperada mientras los estudiantes participaban en una actividad escolar.

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