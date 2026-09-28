Cindy Crawford y Rande Gerber enfrentan una dura decisión tras la pérdida de su hijo

La familia de Presley Gerber atraviesa uno de sus momentos más dolorosos. A pocos días de la muerte del hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber, nuevos documentos revelaron qué ocurrió con sus restos mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias de su fallecimiento.
Presley murió el pasado 20 de septiembre, a los 27 años, mientras se encontraba en un centro de rehabilitación en Santa Mónica, California. Paramédicos que acudieron al lugar lo declararon muerto a las 9:45 de la mañana.
La causa exacta de su muerte todavía no ha sido establecida. El Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles informó que realizó el examen correspondiente el 21 de septiembre, pero dejó pendiente tanto la causa como la manera de muerte debido a que se requieren pruebas adicionales. Estos casos pueden tardar varios meses en resolverse.
¿Qué ocurrió con los restos de Presley Gerber?
El certificado de defunción de Presley, obtenido inicialmente por TMZ, indica que sus restos fueron cremados en Rose Family Funeral Home después de que concluyera la autopsia y fueran entregados por las autoridades.
El documento también señala que sus cenizas permanecerán con su familia en su residencia de Malibú, California.
La decisión se conoció menos de una semana después de su fallecimiento y mientras Cindy Crawford, Rande Gerber y Kaia Gerber permanecen alejados de declaraciones públicas extensas sobre la pérdida.
Un representante de la familia se limitó a pedir privacidad "durante este momento tan difícil y doloroso" después de confirmarse la muerte del joven.
Preparan una despedida íntima
Mientras esperan los resultados de la investigación, la familia también estaría organizando una ceremonia privada para despedir a Presley.
Fuentes citadas por TMZ señalaron que se prepara un servicio pequeño e íntimo y que se habían considerado Forest Lawn y la Iglesia Presbiteriana de Malibú como posibles lugares. Hasta ahora, la familia no ha anunciado públicamente cuándo ni dónde se realizará la ceremonia.
En los días posteriores a la muerte, la prioridad de Cindy, Rande y Kaia ha sido permanecer juntos y atravesar el duelo en privado, según las fuentes citadas por el mismo medio.
La investigación continúa
Aunque inicialmente se reportó una posible sobredosis, es importante señalar que esta todavía no constituye la causa oficial de muerte.
La Policía de Santa Mónica investiga el caso como una posible sobredosis y ha indicado que hasta el momento no existen señales de un acto criminal. El resultado definitivo dependerá de las pruebas que analiza el médico forense.
La autopsia ya fue realizada, pero las autoridades explicaron que necesitan estudios adicionales antes de determinar oficialmente qué provocó la muerte.
Presley habló públicamente sobre sus problemas
Antes de morir, Presley había hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental y consumo de sustancias. En los últimos años utilizó sus redes sociales para compartir parte de su experiencia y tratar de ayudar a otras personas que atravesaban situaciones similares.
En 2025 comenzó una serie en Instagram denominada "Mental Health Mondays", en la que buscaba generar conversaciones sobre salud mental. También había relatado públicamente diferentes etapas de su proceso de recuperación.
Su hermana, Kaia Gerber, había hablado meses antes de la muerte de Presley sobre la experiencia que atravesaba su familia. En una entrevista publicada por Vogue en agosto de 2026, se refirió al impacto que los problemas de su hermano habían tenido en todos ellos.
Una carrera ligada a la moda
Presley nació en 1999 y, al igual que su madre y su hermana, desarrolló una carrera como modelo. Debutó siendo adolescente y posteriormente trabajó con importantes firmas de moda.
Uno de sus momentos de mayor exposición ocurrió en 2018, cuando apareció junto a Cindy Crawford en un anuncio de Pepsi para el Super Bowl. Para la modelo, aquella experiencia significó además la oportunidad de compartir profesionalmente con su hijo.
Presley era el único hijo varón de Cindy Crawford y Rande Gerber. Su hermana menor, Kaia, también siguió los pasos de su madre en el modelaje y posteriormente incursionó en la actuación.
Por ahora, la familia continúa esperando los resultados de los análisis forenses que permitirán determinar oficialmente la causa de la muerte de Presley. El Departamento del Médico Forense de Los Ángeles indicó que actualizará la información cuando concluya la investigación.