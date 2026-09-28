 Diego Forlán logra su primera victoria como DT de Uruguay
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Diego Forlán logra su primera victoria como técnico de Uruguay

La 'Celeste' goleó 1-4 a Corea del Sur con una destacada actuación de Darwin Núñez, quien anotó dos goles.

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Diego Forlán, técnico de Uruguay - Uruguay
Diego Forlán, técnico de Uruguay / FOTO: Uruguay
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Diego Forlán consiguió su primera victoria como seleccionador de Uruguay al imponerse con autoridad por 1-4 ante Corea del Sur. En apenas su segundo partido al frente de la Celeste, el histórico goleador encontró la respuesta que buscaba después de un debut con derrota frente a Japón. Darwin Núñez, Giorgian De Arrascaeta y un gol en propia puerta de Kim Min Jae encaminaron el triunfo en una primera parte de gran efectividad para el conjunto sudamericano.

Uruguay mostró desde el inicio una idea clara de juego, con presión alta, solidez defensiva y velocidad para avanzar cuando recuperaba el balón. De Arrascaeta fue uno de los grandes protagonistas del encuentro y participó directamente en los dos primeros goles. Primero asistió a Núñez, quien definió con precisión para abrir el marcador al minuto 13, y posteriormente amplió la ventaja con un remate desde el borde del área. Antes del descanso, Kim Min Jae marcó en su propia portería tras una jugada en la que Guillermo Varela aprovechó un error de la defensa surcoreana.

Uruguay dejó mejores sensaciones

Para Darwin Núñez, el partido también significó un importante reencuentro con el gol. El delantero no marcaba con Uruguay desde junio de 2024, cuando anotó ante Bolivia, y había acumulado 17 encuentros sin convertir con la selección. Su segundo tanto de la noche llegó al comienzo de la segunda parte, nuevamente con Varela como asistente, para colocar el 0-4 y terminar de sentenciar el encuentro. Con este doblete, Núñez alcanzó los 15 goles en 43 apariciones con la camiseta celeste.

Corea del Sur consiguió descontar en el tramo final mediante Son Heung Min, pero Uruguay mantuvo el control del resultado y cerró una noche que supone un importante alivio para Forlán. La Celeste no había conseguido ganar durante 2026 y acumulaba cuatro empates y dos derrotas, mientras que su anterior triunfo se remontaba a octubre de 2025 frente a Uzbekistán. Ahora, la selección uruguaya suma una victoria contundente que refuerza el inicio de la etapa de Forlán al frente del equipo.

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Diego Forlán fue presentado como nuevo técnico de Uruguay - Agencia EFE

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