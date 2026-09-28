Conductor ebrio causa caos tras destrozar su auto en ruta

"No, es que nada más topé". Esa fue la respuesta de un automovilista que, según información compartida por medios locales, habría provocado un accidente mientras conducía presuntamente bajo los efectos del alcohol en la ruta al Atlántico.
El hecho ocurrió en el kilómetro 98, en el sector de La Estancia de la Virgen, y los momentos posteriores quedaron registrados en un video que comenzó a circular en redes sociales.
La grabación muestra al conductor dentro de un automóvil que quedó severamente dañado después de impactar contra un tráiler que circulaba en el carril contrario. A pesar de las condiciones en las que quedó el vehículo, el hombre intenta ponerlo nuevamente en marcha para retirarse del lugar.
Una persona que se acerca para conocer qué ocurrió le pregunta si puede salir del automóvil. El conductor responde que únicamente había "topado" y continúa intentando arrancar.
En otro momento, quien realiza la grabación le pregunta directamente si venía tomado. La respuesta del automovilista es breve: "Tantito".
La escena continúa mientras otras personas se acercan y le piden que abandone el vehículo. Sin embargo, el hombre insiste en querer moverlo.
El autor de la grabación incluso le señala los daños que presenta el automóvil y cuestiona cómo pretende conducirlo. En las imágenes se observa el vidrio de la puerta del piloto completamente quebrado, una pieza metálica sobre el capó y la parte frontal del vehículo prácticamente destruida.
Mire, el motor lo botó", se escucha decir a la persona que graba, mientras muestra parte de los daños ocasionados por el impacto.
Ante la insistencia de quienes se encuentran en el lugar para que no continúe conduciendo, el automovilista responde "coma huevo" y sonríe.
Finalmente, las personas le indican que salga del automóvil y le advierten que la Policía estaría por llegar. La grabación termina en ese momento, por lo que no se observa qué ocurrió posteriormente.
Se desconoce el desenlace del accidente
Hasta ahora se desconoce si agentes de la Policía Nacional Civil o de Tránsito llegaron al lugar, si el conductor fue detenido o si se le practicó alguna prueba para determinar si efectivamente se encontraba bajo efectos del alcohol.
En Guatemala, el artículo 157 del Código Penal contempla sanciones para quienes conduzcan en estado de ebriedad, con multas que, según la información proporcionada, pueden oscilar entre Q5 mil y Q25 mil, además de la consignación ante los tribunales correspondientes.
En este caso, sin embargo, se desconoce el desenlace del incidente y si se aplicaron dichas medidas al conductor.