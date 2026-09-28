 Camión volcado dificulta tránsito en bulevar El Naranjo
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Camión volcado complica la circulación en el bulevar El Naranjo

La acumulación vehicular afecta el tramo de ingreso a la Ciudad de Guatemala.

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., PMT capitalina/Montejo
. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
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Un incidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este lunes, 28 de septiembre, genera serias complicaciones para la circulación vehicular en el bulevar El Naranjo, jurisdicción del municipio de Mixco. El tramo afectado es el que va con dirección al anillo Periférico.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la referida localidad informó que, por causas no establecidas, un camión volcó sobre el puente El Naranjo y permanece obstaculizando al menos dos carriles.

"Esto complica la movilidad vehicular en el sector. Se recomienda utilizar vías alternas", expresó un portavoz de la institución.

Las diligencias para liberar el paso en el área se encuentran en desarrollo. Mientras tanto, se reporta tránsito lento en ese punto y en los alrededores, por lo que se pidió precaución a los usuarios y tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes.

Atienden a afectados

Los bomberos Municipales dieron a conocer que trasladaron unidades de emergencia al bulevar El Naranjo, donde se reportaba la presencia de un vehículo accidentado. Los técnicos en urgencias médicas determinaron que se trataba de un camión de 3.5 toneladas que permanecía volcado en el puente.

"Los tres tripulantes fueron atendidos por paramédicos de nuestra institución debido a que presentaban lesiones, pero no ameritaron su traslado a un centro asistencial", explicó un portavoz.

Liberan paso

Después de que se completaran las acciones en el área del percance, el paso fue liberado y poco a poco fue disminuyendo el congestionamiento, aunque la situación complicada se mantuvo por algunas horas debido a que se trata de un área con alta carga vehicular. Además, tomando en cuenta que el hecho se registró en hora pico.

Las autoridades de tránsito les solicitaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias y, de ser posible, utilizar vías alternas.

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