Tiroteo en autohotel deja un muerto y una detenida

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que una mujer fue detenida después de un ataque armado que dejó un hombre fallecido dentro una habitación de autohotel, en el municipio de Las Cruces, departamento de Petén. El hecho tuvo lugar este domingo, 27 de septiembre de 2026 y según las autoridades, la detenida es Joselyn, de 24 años.
Las agentes indicaron que la detención se hizo en seguimiento al hecho de violencia, donde fue asesinado un hombre con un arma de fuego. Destacaron que el cuerpo del fallecido tenía varias heridas causadas con arma de fuego.
La PNC dio detalles preliminares del ataque armado dentro del autohotel, indicando que dos hombres con pasamontañas habrían ingresado al negocio. Posteriormente, despojaron de sus teléfonos celulares a la administradora del lugar para después dirigirse a una de las habitaciones.
Testigos narraron que dentro del cuarto del autohotel se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Al llegar, los uniformados encontraron al fallecido y también a la mujer.
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Ilícitos encontrados dentro del autohotel
Las fuerzas de seguridad indicaron que, durante las diligencias, realizadas junto al Ministerio Público, fueron localizadas 18 bolsas con cocaína, además de varias bolsas con droga denominada cristal.
Dentro de la habitación también se incautaron varios casquillos de bala, proyectiles y celulares.
"La mujer fue puesta a disposición del Juzgado de Paz, mientras investigadores de la DEIC continúan las diligencias para esclarecer el hecho, identificar al fallecido y establecer las responsabilidades correspondientes".
La mujer detenida portaba una playera verde olivo, parecida al uniforme militar, un pantalón café y chancletas al momento de la detención. Mientras tanto, el fallecido vestía una playera con franjas negras y café, un pantalón de lona celeste y zapatos café.
El cuerpo del fallecido quedó entre los muebles de la habitación del autohotel.