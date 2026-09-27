 Tiroteo en autohotel deja un muerto y una detenida
Nacionales

Ataque armado en autohotel deja un fallecido y una detenida

El tiroteo ocurrió dentro de una habitación de un autohotel en Las Cruces, Petén.

Compartir:
La mujer detenida estaba dentro de la habitación donde se encontraba el fallecido., PNC de Guatemala.
La mujer detenida estaba dentro de la habitación donde se encontraba el fallecido. / FOTO: PNC de Guatemala.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que una mujer fue detenida después de un ataque armado que dejó un hombre fallecido dentro una habitación de autohotel, en el municipio de Las Cruces, departamento de Petén. El hecho tuvo lugar este domingo, 27 de septiembre de 2026 y según las autoridades, la detenida es Joselyn, de 24 años.

Las agentes indicaron que la detención se hizo en seguimiento al hecho de violencia, donde fue asesinado un hombre con un arma de fuego. Destacaron que el cuerpo del fallecido tenía varias heridas causadas con arma de fuego.

La PNC dio detalles preliminares del ataque armado dentro del autohotel, indicando que dos hombres con pasamontañas habrían ingresado al negocio. Posteriormente, despojaron de sus teléfonos celulares a la administradora del lugar para después dirigirse a una de las habitaciones.

Testigos narraron que dentro del cuarto del autohotel se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Al llegar, los uniformados encontraron al fallecido y también a la mujer.

En otras noticias: Investigan robos de leche especial para pacientes crónicos

Investigan robos de leche especial para pacientes crónicos

Durante una citación, las autoridades aseguraron que el avance en las investigaciones sobre el robo de leche para enfermos crónicos es de un 80 %.

Ilícitos encontrados dentro del autohotel

Las fuerzas de seguridad indicaron que, durante las diligencias, realizadas junto al Ministerio Público, fueron localizadas 18 bolsas con cocaína, además de varias bolsas con droga denominada cristal.

Dentro de la habitación también se incautaron varios casquillos de bala, proyectiles y celulares.

"La mujer fue puesta a disposición del Juzgado de Paz, mientras investigadores de la DEIC continúan las diligencias para esclarecer el hecho, identificar al fallecido y establecer las responsabilidades correspondientes".

La mujer detenida portaba una playera verde olivo, parecida al uniforme militar, un pantalón café y chancletas al momento de la detención. Mientras tanto, el fallecido vestía una playera con franjas negras y café, un pantalón de lona celeste y zapatos café.

El cuerpo del fallecido quedó entre los muebles de la habitación del autohotel.

Foto embed
La mujer detenida estaba dentro de la habitación donde se encontraba el fallecido. - PNC de Guatemala.

En Portada

Guatemala registró dos temblores durante la madrugadat
Nacionales

Guatemala registró dos temblores durante la madrugada

06:58 AM, Sep 29
Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nuevat
Nacionales

Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nueva

06:33 AM, Sep 29
Jehú Fajardo: Siempre vamos a dar todo por nuestro paíst
Deportes

Jehú Fajardo: "Siempre vamos a dar todo por nuestro país"

07:32 AM, Sep 29
Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belicet
Nacionales

Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belice

07:39 AM, Sep 29
El Bolillo Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemalat
Deportes

El "Bolillo" Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemala

07:15 AM, Sep 29

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEE.UU.ComunicacionesReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar